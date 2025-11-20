Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Η κατάθεση της χήρας του Στάθη και οι περίεργες συμπτώσεις με τα ακίνητα που επισήμανε η Εισαγγελέας



Η κατάθεση του συνεργάτη

Κατάθεση έδωσε σήμερα στο δικαστήριο και συνεργάτης του θύματος, επίσης τοπογράφος μηχανικός. «Πηγαίναμε μαζί στην αρχή στη Μύκονο. Είχαμε δραστηριότητα εκεί. Μετά άλλαξε αυτό, εγώ ανέλαβα τα εσωτερικά της εταιρείας και εκείνος τα εξωτερικά. Τα τελευταία χρόνια, μόνο ο Παναγιώτης φαίνονταν, ήταν το πρόσωπο του γραφείου, γιατί εκείνος έβγαινε έξω. Με ανέφερε κι εμένα στη Μύκονο, ήμουν γνωστός στους παλιούς μας πελάτες».: Υπήρξαν κάποια περιστατικά σε βάρος του Παναγιώτη;: «Κάποια μέρα φεύγοντας από το γραφείο είδα δυο πιτσιρικάδες, έγινε μια συμπλοκή, είχαν σπρώξει τον Παναγιώτη. Αυτό το περαστικό το αξιολογήσαμε χαζά, δεν δώσαμε κάποια βάση. Είπαμε ότι είναι τυχαίο. Στο επόμενο περιστατικό όμως δεν ήμουν παρών, με πήρε τηλέφωνο η σύζυγος και μου είπε χτύπησαν τον Παναγιώτη. Έμαθα ότι ήταν δυο άτομα με μηχανή. Ο Παναγιώτης νόμιζε πως ήταν κάποιος κούριερ. Το καταγγείλαμε το περιστατικό, αλλά δεν μάθαμε ποτέ.: Σας είχε πει τίποτα το θύμα για τον μεσίτη;: Τον υποψιάζονταν, γενικώς υπήρχε κάποια ασυμφωνία με κάποια συνεργασία και διακόψαμε κάθε επαγγελματική σχέση.: Είχε συνοδεία;: Τον πήγαινα εγώ σπίτι ή η σύζυγος, είχε άγχος. Αυτό όμως περνώντας ο καιρός είχε λίγο χαλαρώσει.Ο μάρτυρας ανέφερε πως ο συνεργάτης του είχε πει πως ήθελε να αλλάξουν σπίτι γιατί δεν βολεύονταν σε αυτό που διέμεναν.: Για αυτό το σπίτι στη Πάτμου 24 σας είχε πει; Ξέρετε ποιος τους είπε για αυτό το σπίτι;: Από μεσίτη. Η σύζυγος ασχολιόταν.: Κάποια στιγμή ο μεσίτης έστειλε ένα mail στο θύματα το είχατε δει;: Ναι, διαστρέβλωνε την αλήθεια, έκανε το άσπρο μαύρο, του χρέωνε διάφορα πράγματα για σχέδια, κλπ.Στη συνέχεια ο μάρτυρας αναφέρθηκε στις στιγμές της δολοφονίας του συνεργάτη του. «Άκουσα τους πυροβολισμούς κατέβηκα κάτω και είδα το μηχανάκι…. Ένα σκούτερ μαύρο, ο αναβάτης φορούσε άσπρο κράνος και ένα μαύρο τζάκετ. Το μυαλό μου πήγε στη Μύκονο, επειδή το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί, δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιο συγκεκριμένα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ αντιδικίες», είπε ο μάρτυρας.Άλλος αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας είπε πως είδε τον αναβάτη της μηχανής να πυροβολεί τον τοπογράφο. «Μου έκανε εντύπωση ότι το όπλο δεν έκανε ανάκρουση, το χέρι ήταν σταθερό. Το κράνος του αναβάτη είχε κάποια λευκά σημεία. Ο αναβάτης ήταν σαν φοράει πανοπλία, έμοιαζε να είναι γύρω στα 90 με 100 κιλά αλλά δεν μπορώ να σας πω για το σωματότυπό του» είπε στο δικαστήριο.Στη δίκη αναμένεται να καταθέσουν περισσότεροι από 30 μάρτυρες.