Υπό δρακόντεια μέτρα η δίκη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό - Η στιγμή της μεταγωγής των δύο κατηγορούμενων
Υπό δρακόντεια μέτρα η δίκη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό - Η στιγμή της μεταγωγής των δύο κατηγορούμενων
Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε αστυνομική πομπή - Πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη
Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις εννέα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, το Ιούλιο του 2024.
Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε μια αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων:
Το έγκλημα έγινε το πρωί της Τρίτης της 2ας Ιουλίου 2024.Ολα συνέβησαν περίπου στις 8.30 όταν το γκρι αυτοκίνητο μάρκας BMW που επέβαινε το θύμα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου.
Τότε άγνωστο άτομο που επέβαινε σε δίκυκλο πέρασε από το σημείο και άνοιξε πυρ σε βάρος του χρησιμοποιώντας δύο όπλα. Από την έρευνα που έγινε στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 20 κάλυκες.
Για το έγκλημα συνελήφθησαν ένας 48χρονος και ένας 44χρονος.
Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε μια αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.
Δείτε βίντεο από τη μεταγωγή των δύο κατηγορούμενων:
Το έγκλημα έγινε το πρωί της Τρίτης της 2ας Ιουλίου 2024.Ολα συνέβησαν περίπου στις 8.30 όταν το γκρι αυτοκίνητο μάρκας BMW που επέβαινε το θύμα βρισκόταν στη συμβολή των οδών Κρήτης και 25ης Μαρτίου.
Τότε άγνωστο άτομο που επέβαινε σε δίκυκλο πέρασε από το σημείο και άνοιξε πυρ σε βάρος του χρησιμοποιώντας δύο όπλα. Από την έρευνα που έγινε στο σημείο βρέθηκαν περισσότεροι από 20 κάλυκες.
Για το έγκλημα συνελήφθησαν ένας 48χρονος και ένας 44χρονος.
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Ο αρχηγός της συμμορίας των καζίνο εμφανιζόταν ως μεγιστάνας ενώ δεν είχε φράγκο - «Ψεύτικες οι λίρες και τα λεφτά, το έκανα για εντυπωσιασμό»
Στον εισαγγελέα στέλνει η ΝΔ τον «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα