Κυψέλη: Υδραυλικός έκανε εργασίες στο Αστυνομικό Τμήμα και βρήκε στην αποχέτευση εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου
Ολα τα όπλα είχαν διαβρωθεί λόγω παλαιότητας
Υδραυλικός κλήθηκε για εργασίες στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης με τα ευρήματά του, να ξαφνιάζουν.
Το απόγευμα της Τρίτης στο ΑΤ Κυψέλης ένας υδραυλικός κλήθηκε να ξεβουλώσει την αποχέτευση στα κρατητήρια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκαν εννέα όπλα φωτοβολίδων και κρότου. Ολα φυσικά είχαν διαβρωθεί λόγω παλαιότητας.
Εχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα για την υπόθεση, προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες της εύρεσης των όπλων.
