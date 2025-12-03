Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Οδηγοί ταξί πέταξαν καρέκλες στους αστυνομικούς που απάντησαν με χημικά έξω από το υπουργείο Μεταφορών, δείτε βίντεο
Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στο υπουργείο ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους - Εκαναν μοτοπορεία στο Σύνταγμα
Επεισόδια μικρής έκτασης ανάμεσα στους αυτοκινητιστές των ταξί και τα ΜΑΤ σημειώθηκαν στην πύλη του Υπουργείου Μεταφορών.
Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 14:00, διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν ζητώντας να συνομιλήσουν με τους αρμοδίους ενώ πέταξαν και καρέκλες εναντίον των αστυνομικών.
Από την πλευρά των ΜΑΤ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών.
Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, θα παραμείνει η χώρα, λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των οδηγών. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.
Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.
Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται η απεργία στα ταξί σε όλη τη χώρα, ενώ οι αυτοκινητιστές έχουν κατασκηνώσει έξω από το υπουργείο, ζητώντας συνάντηση με τον υπουργό.
Χθες πρώτη ημέρα της 48ωρης απεργίας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών.
Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους έστησαν σκηνές έξω από το κτίριο, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έκανε λόγο για πιθανή απεργία διαρκείας, εφόσον δεν υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.
Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν:
-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
-Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
-Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
-Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
-Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.
