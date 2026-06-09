Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω προγραμματισμένων ελέγχων Τετάρτη και Πέμπτη
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω προγραμματισμένων ελέγχων Τετάρτη και Πέμπτη

Τις απογευματινές ώρες θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του αεροδρομίου

Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω προγραμματισμένων ελέγχων Τετάρτη και Πέμπτη
Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από σήμερα αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες από τις 15.00 έως τις 18.00.

Καθυστερήσεις ειδικά στις απογευματινές πτήσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων ελέγχων στο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από σήμερα αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες από τις 15.00 έως τις 18.00. Λόγω ακριβώς των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις ειδικά σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των καθυστερήσεων να κάνουν λόγο για 45 έως 60 λεπτά. Αντίστοιχα μπορεί να επηρεαστούν και οι επόμενες, κοντινές πτήσεις.

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