Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω προγραμματισμένων ελέγχων Τετάρτη και Πέμπτη
Πιθανές καθυστερήσεις σε πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» λόγω προγραμματισμένων ελέγχων Τετάρτη και Πέμπτη
Τις απογευματινές ώρες θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του αεροδρομίου
Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από σήμερα αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες από τις 15.00 έως τις 18.00.
Καθυστερήσεις ειδικά στις απογευματινές πτήσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων ελέγχων στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από σήμερα αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες από τις 15.00 έως τις 18.00. Λόγω ακριβώς των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις ειδικά σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των καθυστερήσεων να κάνουν λόγο για 45 έως 60 λεπτά. Αντίστοιχα μπορεί να επηρεαστούν και οι επόμενες, κοντινές πτήσεις.
Καθυστερήσεις ειδικά στις απογευματινές πτήσεις αναμένονται αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου και μεθαύριο Πέμπτη 11 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένων ελέγχων στο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Οι έλεγχοι που ξεκίνησαν από σήμερα αφορούν τα αεροβοηθήματα προσέγγισης ακριβείας του μεγαλύτερου αεροδρομίου της χώρας και θα πραγματοποιηθούν με ειδικό αεροσκάφος ειδικά τις ώρες από τις 15.00 έως τις 18.00. Λόγω ακριβώς των ελέγχων αναμένεται να μειωθεί η ροή της κυκλοφορίας σε αφίξεις και αναχωρήσεις ειδικά σε αυτές που έχουν προγραμματιστεί σε αυτό το χρονικό διάστημα, με τις εκτιμήσεις ως προς τη διάρκεια των καθυστερήσεων να κάνουν λόγο για 45 έως 60 λεπτά. Αντίστοιχα μπορεί να επηρεαστούν και οι επόμενες, κοντινές πτήσεις.
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