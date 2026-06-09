Άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο στη Λεμεσό, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Σύμφωνα με το philenews.com τον τραυματισμένο άνδρα εντόπισε μια γυναίκα, ενώ όπως αναφέρουν οι τοπικές Αρχές υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό που συνέβη στα Κάτω Πολεμίδια - Δείτε φωτογραφίες





Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου σε νοσοκομείο όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.







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Όπως ανέφερε η ίδια στο philenews.com, όταν πλησίασε είδε τον νεαρό πεσμένο κάτω στο έδαφος να φωνάζει βοήθεια και να κρατά την κοιλιά του. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο το οποίο ήρθε και τον παρέλαβε.



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Διερευνάται υπόθεση απόπειρας φόνου Οι συνθήκες τραυματισμού του 23χρονου διερευνώνται, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου.



Σε δηλώσεις του ο βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, είπε πως λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ότι είχε παραδοθεί πρόσωπο 23 ετών από τη συγκεκριμένη περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο αφού έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι.



Αμέσως στη σκηνή μετέβησαν αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Όπως είπε «έχουν εντοπιστεί κηλίδες σε διάφορα σημεία, η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις προς αναζήτηση μαρτυρίας σχετικά με το περιστατικό».

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στα Κάτω Πολεμίδια Λεμεσού , έπειτα από τον εντοπισμό άνδρα με τραύματα από μαχαίρι σε ανοιχτό χώρο της περιοχής, αναφέρει το philenews.com . Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Αστυνομία, λίγο πριν τις 2.30 το μεσημέρι, λήφθηκε πληροφορία ότι, σε ανοιχτό χώρο, σε περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός, βρίσκεται άντρας ηλικίας 23 ετών, ο οποίος είναι τραυματισμένος στην κοιλιά, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο.Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ο 23χρονος μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου σε νοσοκομείο όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, γύρω στις 2 το μεσημέρι, γυναίκα που εργάζεται σε διπλανή επιχείρηση, ανέφερε ότι αρχικά αντιλήφθηκε δύο πρόσωπα να λογομαχούν και να σπρώχνονται μεταξύ τους.Όπως ανέφερε η ίδια στο philenews.com, όταν πλησίασε είδε τον νεαρό πεσμένο κάτω στο έδαφος να φωνάζει βοήθεια και να κρατά την κοιλιά του. Αμέσως κάλεσε ασθενοφόρο το οποίο ήρθε και τον παρέλαβε.Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ τα μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης των υποστατικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, στον συγκεκριμένο χώρο συχνάζουν νεαροί των Πολεμιδιών.Οι συνθήκες τραυματισμού του 23χρονου διερευνώνται, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου.Σε δηλώσεις του ο βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, είπε πως λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ότι είχε παραδοθεί πρόσωπο 23 ετών από τη συγκεκριμένη περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε και εισήχθη στο χειρουργείο αφού έφερε σοβαρό τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι.Αμέσως στη σκηνή μετέβησαν αξιωματικός και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού. Όπως είπε «έχουν εντοπιστεί κηλίδες σε διάφορα σημεία, η σκηνή έχει αποκλειστεί και γίνονται εξετάσεις προς αναζήτηση μαρτυρίας σχετικά με το περιστατικό».



Σοβαρή η κατάσταση της υγεία του, υπάρχει μάρτυρας «Αναζητούμε πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να είχαν δει κάτι, να δώσουν οποιαδήποτε μαρτυρία σε σχέση με το συμβάν όπως επίσης και άλλα τεκμήρια που προσπαθούμε να εντοπίσουμε στην περιοχή. Γίνονται εξετάσεις, εκ πρώτης φαίνεται να προηγήθηκε επεισόδιο μεταξύ κάποιων προσώπων, τουλάχιστον δύο και επέφερε τον τραυματισμό του 23χρονου», πρόσθεσε.



Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του 23χρονου, σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, είναι σοβαρή, με τον νεαρό να βρίσκεται στο χειρουργείο.



Πρόσθεσε πως «υπάρχει πολίτης που τον είδε τον νεαρό, ενώ λένε πως είναι συχνό φαινόμενο να τσακώνονται εδώ νεαροί. Είναι μια περιοχή όπου συχνά βρίσκονται νεαρά πρόσωπα λόγω των καφενείων που βρίσκονται στο χώρο. Αναζητούμε μαρτυρία που να μας οδηγεί στα πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με το θύμα».



Ερωτηθείς εάν είναι γνωστός στις Αρχές, απάντησε πως «δε μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, αυτή τη στιγμή γίνονται εξετάσεις στη σκηνή και τη γύρω περιοχή για να οδηγηθούμε στον δράστη ή τους δράστες».