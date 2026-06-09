Δύο συλλήψεις για ψευδείς και υβριστικές διαδικτυακές αναρτήσεις κατά αστυνομικού

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρήστες του διαδικτύου προέβαιναν σε δημοσιεύσεις μέσω των οποίων συνέδεαν ψευδώς τον συγκεκριμένο αστυνομικό με τροχαίο ατύχημα κατονομάζοντάς τον και υποκινώντας πράξεις βίας σε βάρος του