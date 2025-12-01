Απεργία ταξί την Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) - Την 48ωρη κινητοποίηση κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για δύο ημέρες

Κλείσιμο

, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξεΌπως είχε ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, πριν λίγες ημέρες, ο κλάδος προχωρά σε 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη (2&3 Δεκεμβρίου) μαζί με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΙΑΤΑ«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.