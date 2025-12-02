Οι απεργοί ιδιοκτήτες ταξί της Λάρισας πήγαν για συμπαράσταση στους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας

Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στο κέντρο, η αυτοκινητοπομπή

. Εκεί οι οδηγοί ταξί έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των παραγωγών.



Κλείσιμο