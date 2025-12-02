Οι απεργοί ιδιοκτήτες ταξί της Λάρισας πήγαν για συμπαράσταση στους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας
Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στο κέντρο της πόλης, η αυτοκινητοπομπή των ταξί κατευθύνθηκε προς τον κόμβο της Νίκαιας για να συμπαρασταθούν στους αγρότες
Με κορναρίσματα και πανό που έγραφαν «Κάτω τα χέρια από το ταξί», οι αυτοκινητιστές της Λάρισας συμμετείχαν μαζικά στη 48ωρη απεργία που κήρυξε Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), πραγματοποιώντας δυναμική πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας στο κέντρο, η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε προς τον κόμβο της Νίκαιας. Εκεί οι οδηγοί ταξί έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα από αγρότες, εκφράζοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των παραγωγών.
Νωρίτερα η αυτοκινητοπομπή έκανε στάση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστου Κέλλα, όπου αντιπροσωπεία των οδηγών επέδωσε ψήφισμα με τα αιτήματα του κλάδου.
Ο πρόεδρος του σωματείου, μιλώντας στην κάμερα, τόνισε την ανησυχία για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, χαρακτηρίζοντας τις προθεσμίες «ανεδαφικές».
«Ζητάμε καταρχήν μια παράταση στην υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση η οποία ξεκινάει από το 2026 στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το 2030 στην υπόλοιπη επαρχία. Οι υποδομές είναι μηδαμινές, τα αυτοκίνητα πανάκριβα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουμε όλα τα αυτοκίνητά μας σε τέσσερα χρόνια με ηλεκτροκίνητα, τα οποία δεν είναι και πρακτικά ακόμα, γιατί οι αυτονομίες είναι πάρα πολύ μικρές, ειδικά το καλοκαίρι» τόνισε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με τη συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού, σημείωσε: «Καταθέσαμε τα αιτήματά μας, δεν ήταν παρών ο κύριος Υφυπουργός, δεσμεύτηκαν να τα στείλουν αμέσως και σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε ένα ραντεβού για να του εξηγήσουμε τις θέσεις μας».
Παράλληλα, οι οδηγοί ταξί έστειλαν μήνυμα αλληλεγγύης προς άλλους εργαζόμενους της πόλης. «Όλοι οι εργαζόμενοι της Λάρισας πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε οποιοδήποτε αίτημα προκύψει, έτσι ώστε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον», ανέφερε ο εκπρόσωπος του κλάδου.
