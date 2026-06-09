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Θρίλερ στη Λεμεσό: Επιχειρηματίας εξαφανίστηκε με διαμάντια και κοσμήματα αξίας €10 εκατομμυρίων
Θρίλερ στη Λεμεσό: Επιχειρηματίας εξαφανίστηκε με διαμάντια και κοσμήματα αξίας €10 εκατομμυρίων
Κατασκευαστής κοσμημάτων φέρεται να του παρέδωσε 35 χειροποίητα κοσμήματα, κατασκευασμένα από χρυσό, διαμάντια και πολύτιμους λίθους για να τα πουλήσει και εκείνος εξαφανίστηκε - Καταζητείται με ένταλμα - Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας οι κινήσεις του
Υπόθεση απάτης με λεία που παραπέμπει περισσότερο σε κινηματογραφικό σενάριο παρά σε αστυνομικό δελτίο διερευνά το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων της Κυπριακής Αστυνομίας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με καταγγελία 56χρονου αλλοδαπού κατασκευαστή κοσμημάτων και ιδιοκτήτη εταιρείας, 54χρονος Κύπριος επιχειρηματίας φέρεται να παρέλαβε από αυτόν πολύτιμα κοσμήματα, διαμάντια και λίθους αξίας που προσεγγίζει τα €10 εκατομμύρια, με σκοπό να τα μεταπωλήσει, και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Οι δύο πλευρές, όπως αναφέρεται, υπέγραψαν συμφωνία με σαφή όρο, αν τα κοσμήματα δεν πωλούνταν, θα έπρεπε να επιστραφούν μέχρι τις 8 Ιουνίου, στις 3 το απόγευμα. Το ραντεβού όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε, ενώ οι προσπάθειες του θύματος της απάτης και συνεργάτη του να τον εντοπίσουν δεν απέδωσαν. Ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία.
Η αξία των κοσμημάτων προσδιορίζεται κοντά στα €10 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού Λευτέρη Κυριάκου, η αξία ανέρχεται σε €9.482.470.
Η υπόθεση προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του ύψους της αξίας των τιμαλφών, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο φέρεται να στήθηκε. Δεν πρόκειται για διαδικτυακή απάτη με ανώνυμους λογαριασμούς και ψεύτικες εταιρείες, αλλά για υπόθεση που, με βάση την καταγγελία, στηρίχθηκε σε προσωπική επαφή, επαγγελματική ιδιότητα και υπογεγραμμένη συμφωνία.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό του 54χρονου και ανάκτηση των κοσμημάτων, ενώ μέχρι στιγμής η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης και όλα τα στοιχεία αξιολογούνται στη βάση της καταγγελίας.
Η συμφωνία και το ραντεβού που δεν έγινεΣύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, η άκρη του νήματος βρίσκεται σε συνάντηση που έγινε στις 6 Ιουνίου στη Λεμεσό. Ο 56χρονος κατασκευαστής κοσμημάτων φέρεται να παρέδωσε στον 54χρονο επιχειρηματία 35 χειροποίητα κοσμήματα, κατασκευασμένα από χρυσό, διαμάντια και πολύτιμους λίθους, ώστε ο τελευταίος να αναζητήσει αγοραστές. Ο ύποπτος δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον τομέα των αγοραπωλησιών χρυσού και πολύτιμων λίθων μέσω εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι δύο πλευρές, όπως αναφέρεται, υπέγραψαν συμφωνία με σαφή όρο, αν τα κοσμήματα δεν πωλούνταν, θα έπρεπε να επιστραφούν μέχρι τις 8 Ιουνίου, στις 3 το απόγευμα. Το ραντεβού όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Ο 54χρονος δεν εμφανίστηκε, ενώ οι προσπάθειες του θύματος της απάτης και συνεργάτη του να τον εντοπίσουν δεν απέδωσαν. Ακολούθησε καταγγελία στην Αστυνομία.
Καταζητείται με ένταλμαΜετά την καταγγελία, η Αστυνομία εξασφάλισε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 54χρονου, ο οποίος καταζητείται. Η υπόθεση διερευνάται ως κλοπή από αντιπρόσωπο, καθώς τα τιμαλφή, σύμφωνα με την καταγγελία, του είχαν παραδοθεί για συγκεκριμένο σκοπό και με υποχρέωση επιστροφής εφόσον δεν ολοκληρωνόταν πώληση.
Η αξία των κοσμημάτων προσδιορίζεται κοντά στα €10 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Λεμεσού Λευτέρη Κυριάκου, η αξία ανέρχεται σε €9.482.470.
Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του 54χρονουΟι ανακριτές εξετάζουν πώς οργανώθηκε η συναλλαγή, αν υπήρχε προηγούμενη επαγγελματική σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και ποια ήταν η διαδρομή των κοσμημάτων μετά την παράδοσή τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι τα περισσότερα κοσμήματα έφεραν σειριακό αριθμό και υπογραφή της κατασκευάστριας εταιρείας του 56χρονου, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους εάν επιχειρηθεί μεταπώληση.
Η υπόθεση προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του ύψους της αξίας των τιμαλφών, αλλά και λόγω του τρόπου με τον οποίο φέρεται να στήθηκε. Δεν πρόκειται για διαδικτυακή απάτη με ανώνυμους λογαριασμούς και ψεύτικες εταιρείες, αλλά για υπόθεση που, με βάση την καταγγελία, στηρίχθηκε σε προσωπική επαφή, επαγγελματική ιδιότητα και υπογεγραμμένη συμφωνία.
Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για εντοπισμό του 54χρονου και ανάκτηση των κοσμημάτων, ενώ μέχρι στιγμής η υπόθεση παραμένει στο στάδιο της διερεύνησης και όλα τα στοιχεία αξιολογούνται στη βάση της καταγγελίας.
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