Πάνω από 260 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε λιγότερο από ένα 24ωρο
Πάνω από 260 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν νότια της Κρήτης σε λιγότερο από ένα 24ωρο
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος με τη συνδρομή και της FRONTEX
Συνολικά 264 αλλοδαποί εντοπίστηκαν ή διασώθηκαν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο σε τέσσερα ξεχωριστά περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και στις ακτές της ανατολικής Κρήτης.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος και του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συνδρομή σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της FRONTEX.
Το μεγαλύτερο περιστατικό καταγράφηκε τις απογευματινές ώρες χθες, όταν οι Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης και Καλών Λιμένων ενημερώθηκαν για δύο λέμβους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
Οι συνολικά 130 αλλοδαποί, εκ των οποίων 126 άνδρες, δύο γυναίκες και δύο ανήλικοι, περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια προωθήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών Αγίας Γαλήνης, Κόκκινου Πύργου και Καλών Λιμένων για λέμβο με μετανάστες 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Οι 48 αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο, εκ των οποίων 39 άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικοι, περισυλλέχθηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ακολούθως οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.
Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, νέα κινητοποίηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 42 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 41 άνδρες και μία γυναίκα, και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελέχους της τοπικής Λιμενικής Αρχής.
Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες χθες καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στην ανατολική Κρήτη. Η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στο ακρωτήρι «Θεόφιλος», ανατολικά της περιοχής «Ψαρή Φοράδα» του Δήμου Βιάννου.
Στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν 44 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 43 άνδρες και μία γυναίκα. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος και του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, με τη συνδρομή σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της FRONTEX.
Το μεγαλύτερο περιστατικό καταγράφηκε τις απογευματινές ώρες χθες, όταν οι Λιμενικές Αρχές Αγίας Γαλήνης και Καλών Λιμένων ενημερώθηκαν για δύο λέμβους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.
Διάσωση 130 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
Οι συνολικά 130 αλλοδαποί, εκ των οποίων 126 άνδρες, δύο γυναίκες και δύο ανήλικοι, περισυλλέχθηκαν με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια προωθήθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Νέα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, ύστερα από ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών Αγίας Γαλήνης, Κόκκινου Πύργου και Καλών Λιμένων για λέμβο με μετανάστες 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.
Επιχείρηση διάσωσης 48 αλλοδαπών 40 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων
Οι 48 αλλοδαποί που επέβαιναν στη λέμβο, εκ των οποίων 39 άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικοι, περισυλλέχθηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Ακολούθως οδηγήθηκαν στο Ηράκλειο με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών.
Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, νέα κινητοποίηση σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου.
Διάσωση 42 αλλοδαπών νοτιοανατολικά της Γαύδου
Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε 42 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 41 άνδρες και μία γυναίκα, και τους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο, συνοδεία στελέχους της τοπικής Λιμενικής Αρχής.
Παράλληλα, τις απογευματινές ώρες χθες καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στην ανατολική Κρήτη. Η Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας ενημερώθηκε για την παρουσία αλλοδαπών στο ακρωτήρι «Θεόφιλος», ανατολικά της περιοχής «Ψαρή Φοράδα» του Δήμου Βιάννου.
Εντοπισμός 44 αλλοδαπών στην περιοχή της Ιεράπετρας
Στελέχη του Λιμενικού μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν 44 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 43 άνδρες και μία γυναίκα. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φύλαξης, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.
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