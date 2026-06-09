Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο στο Μοναστηράκι, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ
Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο στο Μοναστηράκι, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ
Εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας
Μια νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αθηνάς 2. Η γυναίκα περίπου 20 ετών παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση.
Εξετάζεται αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.
Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αθηνάς 2. Η γυναίκα περίπου 20 ετών παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση.
Εξετάζεται αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.
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