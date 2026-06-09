Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο στο Μοναστηράκι, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ
ΕΛΛΑΔΑ
Μοναστηράκι ΕΚΑΒ Νοσοκομείο Απόπειρα αυτοκτονίας

Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο στο Μοναστηράκι, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ

Εξετάζεται το ενδεχόμενο απόπειρας αυτοκτονίας

Νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο στο Μοναστηράκι, παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ
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Μια νεαρή γυναίκα έπεσε από τον 6ο όροφο κτιρίου στο Μοναστηράκι.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Αθηνάς 2. Η γυναίκα περίπου 20 ετών παρελήφθη εν ζωή από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε σοβαρή κατάσταση.

Εξετάζεται αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας.
40 ΣΧΟΛΙΑ

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