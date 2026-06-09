Δεκάδες κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, λόγω έντονης βροχόπτωσης στην Τρίπολη 
ΕΛΛΑΔΑ

Δεκάδες κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, λόγω έντονης βροχόπτωσης στην Τρίπολη 

Το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια καταστημάτων

Δεκάδες κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, λόγω έντονης βροχόπτωσης στην Τρίπολη 
Σε 25 ανήλθαν οι κλήσεις που έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, λόγω έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Οι κλήσεις αφορούσαν αντλήσεις υδάτων, ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το φαινόμενο ήταν πιο έντονο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κυρίως υπόγεια καταστημάτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει αντλήσεις υδάτων, ενώ οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρών, αλλά και τυχόν ενάρξεων πυρκαγιών, λόγω της κεραυνικής δραστηριότητας.


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