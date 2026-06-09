Νέα στοιχεία για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Χρήματα μέσα σε κουτί από γλυκά, «δεν εμπλέκομαι» λέει πρώην γ.γ. υπουργείου

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Ένας πρώην γενικός γραμματέας υπουργείων και ένας πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία για τις πολεοδομίες, από την οποία έρχονται στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία.Ακόμη, από τις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, η οποία τη φέρνει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει και το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό του κυκλώματος.Στον ΣΚΑΙ μίλησε την Τρίτη ο, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.Στην πρώτη περίπτωση, το όνομά του εμπλέκεται στις συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού του κυκλώματος με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από 26 Νοεμβρίου έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.Οι συναντήσεις αφορούσαν την έκδοση μιας παράτυπη άδειας ακινήτου του νυν πολιτευτή, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 50χρονη αρχηγός παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό. Λίγα λεπτά αργότερα το παρέδωσε στην 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παραλάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό.Η δεύτερη περίπτωση αφορά συναντήσεις που έλαβαν χώρα από τις 3 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου 2026, ανάμεσα στην 50χρονη αρχηγό και στην 59χρονη προϊσταμένη. Οι συγκεκριμένες συναντήσειςΣε δηλώσεις του ο Λογοθέτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι έχει ανάμειξη στην υπόθεση.