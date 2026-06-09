Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Νέα στοιχεία για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Χρήματα μέσα σε κουτί από γλυκά, «δεν εμπλέκομαι» λέει πρώην γ.γ. υπουργείου
Νέα στοιχεία για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Χρήματα μέσα σε κουτί από γλυκά, «δεν εμπλέκομαι» λέει πρώην γ.γ. υπουργείου
Η εκπρόσωπος ΜΚΟ και η εμπλοκή μιας δημοσιογράφου ως ενδιάμεσης
Ένας πρώην γενικός γραμματέας υπουργείων και ένας πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία για τις πολεοδομίες, από την οποία έρχονται στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία.
Ακόμη, από τις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο, η οποία τη φέρνει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει και το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό του κυκλώματος.
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Στον ΣΚΑΙ μίλησε την Τρίτη ο Μάνος Λογοθέτης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.
Στην πρώτη περίπτωση, το όνομά του εμπλέκεται στις συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού του κυκλώματος με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από 26 Νοεμβρίου έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.
Οι συναντήσεις αφορούσαν την έκδοση μιας παράτυπη άδειας ακινήτου του νυν πολιτευτή, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 50χρονη αρχηγός παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό μέσα σε ένα κουτί από γλυκά. Λίγα λεπτά αργότερα το παρέδωσε στην 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παραλάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά συναντήσεις που έλαβαν χώρα από τις 3 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου 2026, ανάμεσα στην 50χρονη αρχηγό και στην 59χρονη προϊσταμένη. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο για αποδόμηση και αρχειοθέτηση καταγγελίας.
Σε δηλώσεις του ο Λογοθέτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι έχει ανάμειξη στην υπόθεση.
Ακόμη, από τις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, προκύπτει ότι υπήρξε προσπάθεια χρηματισμού δικαστικού λειτουργού με ενδιάμεση μία δημοσιογράφο, η οποία τη φέρνει σε επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ, ο οποίος φέρεται να λαμβάνει και το ποσό των 20.000 ευρώ από την 50χρονη αρχηγό του κυκλώματος.
Στον ΣΚΑΙ μίλησε την Τρίτη ο Μάνος Λογοθέτης, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.
Στην πρώτη περίπτωση, το όνομά του εμπλέκεται στις συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού του κυκλώματος με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από 26 Νοεμβρίου έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.
Οι συναντήσεις αφορούσαν την έκδοση μιας παράτυπη άδειας ακινήτου του νυν πολιτευτή, έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 50χρονη αρχηγός παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό μέσα σε ένα κουτί από γλυκά. Λίγα λεπτά αργότερα το παρέδωσε στην 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα είχε παραλάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό.
Η δεύτερη περίπτωση αφορά συναντήσεις που έλαβαν χώρα από τις 3 Απριλίου έως και τις 5 Μαΐου 2026, ανάμεσα στην 50χρονη αρχηγό και στην 59χρονη προϊσταμένη. Οι συγκεκριμένες συναντήσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο για αποδόμηση και αρχειοθέτηση καταγγελίας.
Σε δηλώσεις του ο Λογοθέτης απέρριψε κατηγορηματικά ότι έχει ανάμειξη στην υπόθεση.
Όπως επισήμανε, «Σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην εν λόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερείσματος».
Ακόμη επισήμανε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα, έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου. Στη δικογραφία αναφέρεται πάντως ως ακίνητο ιδιοκτησίας του.
Ακόμη επισήμανε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα, έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου. Στη δικογραφία αναφέρεται πάντως ως ακίνητο ιδιοκτησίας του.
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