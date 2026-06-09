Υπό κατάρρευση το θρυλικό «Κόκκινο σπίτι» της Μαντάμ Ορτάνς στα Χανιά
Υπό κατάρρευση το θρυλικό «Κόκκινο σπίτι» της Μαντάμ Ορτάνς στα Χανιά
Την Τετάρτη κρίνεται η τύχη του ιστορικού κτιρίου στο Κόκκινο μετόχι που έγινε διάσημο από την ταινία «Ζορμπάς» από την αρμόδια επιτροπή
Η τύχη του θρυλικού ιστορικού «Κόκκινου Σπιτιού» της Κρήτης αναμένεται να κριθεί αύριο, Τετάρτη (10/06) από την αρμόδια επιτροπή καθώς το κτίριο τελεί υπό κατάρρευση.
Το κτίριο βρίσκεται στην συνοικία Κόκκινο μετόχι, στα νότια της πόλης των Χανίων. Η συνοικία πήρε το όνομά της από το κεντρικό κεραμιδί – κόκκινο, κτίριο του μετοχιού που δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή και ήταν σε πλήρη ακμή τον 18ο αιώνα.
Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το μετόχι μοιράστηκε σε Μικρασιάτες πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους, αλλά λόγω των συνθηκών και της φτώχειας εγκαταλείφθηκε στην τύχη του. Με εμφανή την φθορά το είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1964 όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το «Κόκκινο σπίτι» για τμήμα των γυρισμάτων της ταινίας «Ζορμπάς» ως το σπίτι της μαντάμ Ορτάνς καθώς ο ίδιος ήταν γιός μικρασιατών προσφύγων.
Δυστυχώς, παρά την προβολή που είχε δοθεί, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη της ιστορικής αξίας του κτιρίου με αποτέλεσμα χρόνο με τον χρόνο να καταρρέει.
Η τύχη του κτιρίου αναμένεται να κριθεί την Τετάρτη 10/6 καθώς σύμφωνα με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία «με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος».
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Σχοινάς είχε καταθέσει σχετική ερώτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων στο πλαίσιο της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.
Το κτίριο βρίσκεται στην συνοικία Κόκκινο μετόχι, στα νότια της πόλης των Χανίων. Η συνοικία πήρε το όνομά της από το κεντρικό κεραμιδί – κόκκινο, κτίριο του μετοχιού που δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή και ήταν σε πλήρη ακμή τον 18ο αιώνα.
Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών το μετόχι μοιράστηκε σε Μικρασιάτες πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους, αλλά λόγω των συνθηκών και της φτώχειας εγκαταλείφθηκε στην τύχη του. Με εμφανή την φθορά το είδε ο Μιχάλης Κακογιάννης το 1964 όταν αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το «Κόκκινο σπίτι» για τμήμα των γυρισμάτων της ταινίας «Ζορμπάς» ως το σπίτι της μαντάμ Ορτάνς καθώς ο ίδιος ήταν γιός μικρασιατών προσφύγων.
Δυστυχώς, παρά την προβολή που είχε δοθεί, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη της ιστορικής αξίας του κτιρίου με αποτέλεσμα χρόνο με τον χρόνο να καταρρέει.
Η τύχη του κτιρίου αναμένεται να κριθεί την Τετάρτη 10/6 καθώς σύμφωνα με εντολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης η Ειδική Επιτροπή Επικινδύνως Ετοιμόρροπων Κτιρίων πρόκειται να πραγματοποιήσει αυτοψία «με σκοπό να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτίσματος».
Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Απρίλιο ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Σχοινάς είχε καταθέσει σχετική ερώτηση σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Χανίων στο πλαίσιο της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.
Όπως επεσήμανε σε αυτοψία αρχαιολογικής υπηρεσίας το κτίριο κρίθηκε ότι είναι «εκπληκτικό και με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Το βρήκαν όμως εγκαταλειμμένο και σε άσχημη κατάσταση».
Σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία το κτίσμα ανήκει πλέον στο Δημόσιο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Σχοινά είχε παραχωρηθεί στον Δήμο και ο δημοτικός σύμβουλος ρωτούσε να μάθει τις προθέσεις της δημοτικής αρχής.
Πάντως οι σημερινές φωτογραφίες που δημοσιεύει το flashnews.gr είναι τελείως αποκαρδιωτικές με εμφανείς πολύ μεγάλες ρηγματώσεις στο κτίριο.
Χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία
Σύμφωνα με την αρχαιολογική υπηρεσία το κτίσμα ανήκει πλέον στο Δημόσιο, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του κ. Σχοινά είχε παραχωρηθεί στον Δήμο και ο δημοτικός σύμβουλος ρωτούσε να μάθει τις προθέσεις της δημοτικής αρχής.
Πάντως οι σημερινές φωτογραφίες που δημοσιεύει το flashnews.gr είναι τελείως αποκαρδιωτικές με εμφανείς πολύ μεγάλες ρηγματώσεις στο κτίριο.
Χαρακτηριστικές σκηνές από την ταινία
Ποια ήταν η Μαντάμ ΟρτάνςΗ Μαντάμ Ορτάνς, γεννήθηκε το 1863 ως Αδελίνα Γκιτάρ. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, έγινε πόρνη. Όταν ξεκίνησε η κατοχή της Κρήτης, το 1898, η Γκιτάρ εγκαταστάθηκε με ακόμα περίπου 500 γυναίκες στα Χανιά, για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους άνδρες των Μεγάλων Δυνάμεων που υπηρετούσαν στους στόλους. Έπειτα από την επανάσταση στο Θέρισο, το 1905, η Μαντάμ Ορτάνς έφυγε και περιπλανήθηκε στην ανατολική Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στον Άγιο Νικόλαο. Τελικά, στις αρχές του 1910 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ιεράπετρα, όπου άνοιξε χαρτοπαικτική λέσχη και εστιατόριο στην Μεσοκαστελλιά. Εν συνεχεία, λειτούργησε ένα ξενοδοχείο ύπνου, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το «Hotel Creta». Το ξενοδοχείο εκείνο ονομαζόταν «Η Γαλλία». Αργότερα η Ορτάνς έγινε υποπρόξενος της Γαλλίας και πολλοί την υποπτεύονταν για κατάσκοπο. Έπειτα από τον πόλεμο ανέπτυξε έντονη κοινωνική δραστηριότητα και καταξιώθηκε στην Ιεράπετρα, όπου πέθανε το 1938.
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