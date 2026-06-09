Φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Βελεστίνου, διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, βίντεο

Λόγω του περιστατικού διακόπηκε αρχικά η κυκλοφορία με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις με τα οχήματα να ανακατευθύνονται σε παρακαμπτήριες οδούς