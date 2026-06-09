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Φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Βελεστίνου, διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, βίντεο
Φορτηγό τυλίχτηκε στις φλόγες στο ύψος του Βελεστίνου, διακοπή κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, βίντεο
Λόγω του περιστατικού διακόπηκε αρχικά η κυκλοφορία με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε ρυθμίσεις με τα οχήματα να ανακατευθύνονται σε παρακαμπτήριες οδούς
Έκλεισε η εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης το απόγευμα στο ύψος του Βελεστίνου από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία.
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο πλάι και στη συνέχεια άρπαξε φωτιά.
Στο σημείο έφτασε γρήγορα πυροσβεστικό όχημα που ανέλαβε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.
Δείτε βίντεο
Λόγω του περιστατικού, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε με και έγινε ανακατεύθυνσή τους από την Τροχαία σε παρακαμπτήριες οδούς.
Δείτε βίντεο
Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο πλάι και στη συνέχεια άρπαξε φωτιά.
Στο σημείο έφτασε γρήγορα πυροσβεστικό όχημα που ανέλαβε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.
Δείτε βίντεο
Λόγω του περιστατικού, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, καθώς η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε με και έγινε ανακατεύθυνσή τους από την Τροχαία σε παρακαμπτήριες οδούς.
Δείτε βίντεο
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