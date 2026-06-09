Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τζόκερ 9/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Τζόκερ 9/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (9/6), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 1, 8, 18, 38, 44 και αριθμός Τζόκερ το 19.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 1, 8, 18, 38, 44 και αριθμός Τζόκερ το 19.
Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.
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