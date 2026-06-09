Τζόκερ 9/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
ΕΛΛΑΔΑ
Τζόκερ Κλήρωση

Τζόκερ 9/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Τζόκερ 9/6/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (9/6), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,1 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί στη σημερινή κλήρωση του Τζόκερ είναι οι εξής: 1, 8, 18, 38, 44 και αριθμός Τζόκερ το 19.

Στη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ.

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