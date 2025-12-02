Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και τροχαίο στον Κηφισό, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα, Τρίτη 2/12, οι οδηγοί με την κίνηση στους δρόμους.
Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκίνα από τα ΚΤΕΛ και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.
Νωρίτερα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Λιοσίων στο ρεύμα προς Λαμία.
Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους καταγράφεται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, την Κηφισίας και τη Μεσογείων προς Αθήνα, την Κατεχάκη προς Κηφισίας, την ανηφόρα του Καρέα αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών προς Χαϊδάρι.
Αυξημένη είναι και η κίνηση και στα δυτικά, με συμφόρηση να παρατηρείται στη λεωφόρο Σχιστού, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το ρεύμα ανόδου να έχει αυξημένη κίνηση μέχρι και τον Σκαραμαγκά.
Κίνηση εντοπίζεται και στη λεωφόρο Φυλής, ενώ στο κέντρο, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Αρδηττού. Κατά τόπους, υπάρχει συμφόρηση και στην άνοδο της Κηφισίας.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5’-10΄ και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5’-10΄ και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) December 2, 2025
25’-30’ από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 5'-10' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5’-10΄ στην έξοδο για Λαμία,
10’-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/cK13OvYHTM
