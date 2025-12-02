Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και τροχαίο στον Κηφισό, 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και σήμερα, Τρίτη 2/12, οι οδηγοί με την κίνηση στους δρόμους.

Στην άνοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκίνα από τα ΚΤΕΛ και συνεχίζεται μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια ενώ στην κάθοδο οι οδηγοί δυσκολεύονται από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Αιγάλεω.

Νωρίτερα φορτηγό ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Λιοσίων στο ρεύμα προς Λαμία.

Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους καταγράφεται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, την Κηφισίας και τη Μεσογείων προς Αθήνα, την Κατεχάκη προς Κηφισίας, την ανηφόρα του Καρέα αλλά και τη λεωφόρο Αθηνών προς Χαϊδάρι.

Αυξημένη είναι και η κίνηση και στα δυτικά, με συμφόρηση να παρατηρείται στη λεωφόρο Σχιστού, ενώ προβλήματα υπάρχουν και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, με το ρεύμα ανόδου να έχει αυξημένη κίνηση μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Κίνηση εντοπίζεται και στη λεωφόρο Φυλής, ενώ στο κέντρο, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο Αρδηττού. Κατά τόπους, υπάρχει συμφόρηση και στην άνοδο της Κηφισίας.


Διαβάστε επίσης: Απεργία ταξί σήμερα (2/12), χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισιάς και 5'-10' στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις 5’-10΄ και στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.





