Απεργία ταξί σήμερα (2/12): Χειρόφρενο τραβούν οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα
Τα υπόλοιπα Μέσα κυκλοφορούν κανονικά
Χωρίς ταξί θα είναι σήμερα 2/12 και αύριο 3/12 η χώρα καθώς οι οδηγοί κήρυξαν νέα 48ωρη πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία.
Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) αναφέρει πως «προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στις 6:00 π.μ, με ανάλογες κινητοποιήσεις από τα κατά τόπους Σωματεία Ταξί σε όλη την επικράτεια.
Αυτές τις δύο ημέρες δεν θα υπάρχουν υπηρεσίες ταξί τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα. Τα υπόλοιπα Μέσα κυκλοφορούν κανονικά.
Οι διεκδικήσεις του κλάδου είναι οι εξής:
- Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
- Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
- Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
- Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
- Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
- Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
- Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.
Παράλληλα, η ΠΟΕΙΑΤΑ καλεί «όλα τα Σωματεία και τους συναδέλφους ανά την Ελλάδα να στηρίξουν την απεργία κατά τόπους και να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική».
