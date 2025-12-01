Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
ΕΛΤΑ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δίνουν διευκρινίσεις επί δημοσιεύματος που έκανε λόγο για προσπάθεια αυξήσεων, που μπλοκαρίστηκε από το Υπερταμείο - «Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός»
Σε διευκρινίσεις επί δημοσιεύματος περί προσπάθειας αυξήσεων μισθών στα στελέχη της, που μπλόκαρε το Υπερταμείο, προχώρησαν τα ΕΛΤΑ, λέγοντας ότι η συζήτηση για την πολιτική στις αμοιβές, θα επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί αφορούσαν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά.
«Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας» τονίζουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.
Τα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί «αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές». Η διοίκηση των Ταχυδρομείων καλείται να ισορροπήσει μεταξύ πραγματικών αναγκών για διοικητική στελέχωση και βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.
«Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες δηλαδή αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου», επισημαίνουν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ
