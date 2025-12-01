ΕΛΤΑ: Δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ

Σε διευκρινίσεις επί δημοσιεύματος περί προσπάθειαςστα στελέχη της, που μπλόκαρε το Υπερταμείο, προχώρησαν ταλέγοντας ότι η συζήτηση για την πολιτική στις αμοιβές, θα επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι οι προτάσεις που είχαν κατατεθεί αφορούσαν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά.«Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας» τονίζουν ταΤα ΕΛΤΑ επισημαίνουν ότι οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί «αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές». Η διοίκηση των Ταχυδρομείων καλείται να ισορροπήσει μεταξύ πραγματικών αναγκών για διοικητική στελέχωση και βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους.«Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες δηλαδή αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου», επισημαίνουν.Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται κανένα ζήτημα αυξήσεων στα στελέχη των ΕΛΤΑ. Η συζήτηση για την πολιτική αμοιβών θα επανεξεταστεί, αφού ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός και σταθεροποιηθούν τα οικονομικά της εταιρείας.Οι προτάσεις, που είχαν κατατεθεί, αφορούν αποκλειστικά τη δυνατότητα προσέλκυσης στελεχών από την αγορά, όπου ο ανταγωνισμός προσφέρει πολλαπλάσιες αμοιβές. Ωστόσο, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες για ικανή διοικητική στελέχωση και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων τους. Γι’ αυτό οποιαδήποτε μελλοντική συζήτηση θα γίνει μόνο με πλήρη σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στην πορεία του επιχειρησιακού σχεδίου.