Λιμενικό: Εντοπίστηκαν 142 αλλοδαποί και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί διακινητές στην Ψέριμο
Οι τρεις αλλοδαποί διακινητές προσπάθησαν να διαφύγουν με το σκάφος τους, αλλά έπεσαν στη θάλασσα και βγήκαν στην ακτή
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καλύμνου για την ύπαρξη προσαραγμένου σκάφους στην περιοχή «ΓΡΑΦΙΩΤΙΣΣΑ» της νήσου Ψερίμου και την αποβίβαση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών στην παραλία.
Αμέσως, για την περιοχή απέπλευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.). Επιπλέον μεταφέρθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Καλύμνου στην Ψέριμο με επιβατικό-τουριστικό σκάφος και στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμεναρχείου της Κω με Π.Λ.Σ. Οι τρεις αλλοδαποί διακινητές προσπάθησαν να διαφύγουν με το σκάφος, αλλά στη θέα του Π.Λ.Σ. έπεσαν στη θάλασσα και βγήκαν στην ακτή.
Συνολικά επί της Ψερίμου εντοπίστηκαν εκατόν σαράντα δύο (142) αλλοδαποί και μεταφέρθηκαν με Π.Λ.Σ. στην Κω, προκειμένου να παραδοθούν στο Κ.Ε.Δ. Κω. Ομοίως εντοπίστηκαν οι 3 διακινητές οι οποίοι πρόκειται να προσαχθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Κω, σήμερα. Το σκάφος αποκολλήθηκε και ρυμουλκήθηκε από το ρυμουλκό «ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΙ» Ν.Π. 12730, με ασφάλεια, στο λιμάνι της Καλύμνου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.
Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Καλύμνου αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.
