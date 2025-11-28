Εντοπίστηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο Πεδίο Βολής όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ
Εντοπίστηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο Πεδίο Βολής όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ

Κατασχέθηκαν και εξετάζεται αν συνδέονται με το τραγικό περιστατικό

Εντοπίστηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο Πεδίο Βολής όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ
Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το μεσημέρις της Παρασκευής (28/11) στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Ραφαήλ έχασε τη ζωή την Τετάρτη (26/11) από χειροβοβμίδα και τραυματίστηκε βαριά ο επιλοχίας του.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, τα ευρήματα θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι συνδέονται με θλιβερό συμβάν.

Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη βρίσκεται στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης (27/11) προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.

Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι καταλυτικές θα είναι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν.

