Εντοπίστηκαν δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης στο Πεδίο Βολής όπου σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ
Κατασχέθηκαν και εξετάζεται αν συνδέονται με το τραγικό περιστατικό
Δύο περόνες και ένας μοχλός απελευθέρωσης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το μεσημέρις της Παρασκευής (28/11) στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο, όπου ο 19χρονος Ραφαήλ έχασε τη ζωή την Τετάρτη (26/11) από χειροβοβμίδα και τραυματίστηκε βαριά ο επιλοχίας του.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, τα ευρήματα θα εξεταστούν αρμοδίως, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι συνδέονται με θλιβερό συμβάν.
Ο πραγματογνώμονας της οικογένειας Γαλυφιανάκη βρίσκεται στη Ρόδο από το πρωί της Πέμπτης (27/11) προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι καταλυτικές θα είναι οι μαρτυρίες που θα ληφθούν.
