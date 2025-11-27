Έρευνες στο Πεδίο Βολής για τον μοχλό ασφαλείας της χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ
Έρευνες στο Πεδίο Βολής για τον μοχλό ασφαλείας της χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ
Πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η τραγωδία καθώς με εισαγγελική παραγγελία ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον επιλοχία
Στο πένθος βυθίστηκε το χωριό του 19χρονου Ραφαήλ στο Τυμπάκι μετά τον τραγικό θάνατό του όταν μια αμυντική χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του στο Πεδίο Βολής Αφάντου στην Ρόδο. Η σορός του νεαρού επέστρεψε αεροπορικώς στην Κρήτη ενώ πυροτεχνουργοί σαρώνουν τον χώρο όπου έγινε το δυστύχημα για να δοθούν απαντήσεις.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η τραγωδία καθώς με εισαγγελική παραγγελία ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον επιλοχία. Πρόκειται για ένα έλασμα περίπου 15 εκατοστών, χακί χρώματος, το οποίο έχει αποκολληθεί από το «σώμα» της χειροβομβίδας και το οποίο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Μάλιστα επιστρατεύτηκε και ανιχνευτής μετάλλων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Κλιμάκιο της σήμανσης έχει ήδη ολοκληρώσει το δικό του έργο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία από τους δύο πυροτεχνουργούς ώστε στην συνέχεια να επιτραπεί η είσοδος στα στελέχη του Στρατού αλλά και στον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας. Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 19χρονου επιχείρησε να προσεγγίσει το Πεδίο Βολής για να αφήσει μία ανθοδέσμη στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας ζήτησε να τον αφήσουν έστω για δύο λεπτά, όμως οι εκκλήσεις του δεν είχαν αντίκρισμα διότι ο χώρος είναι αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης.
Η σορός του Ραφαήλ έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130, λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11).
Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του.
Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (28/11) στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η τραγωδία καθώς με εισαγγελική παραγγελία ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον επιλοχία. Πρόκειται για ένα έλασμα περίπου 15 εκατοστών, χακί χρώματος, το οποίο έχει αποκολληθεί από το «σώμα» της χειροβομβίδας και το οποίο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Μάλιστα επιστρατεύτηκε και ανιχνευτής μετάλλων, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
Κλιμάκιο της σήμανσης έχει ήδη ολοκληρώσει το δικό του έργο, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία από τους δύο πυροτεχνουργούς ώστε στην συνέχεια να επιτραπεί η είσοδος στα στελέχη του Στρατού αλλά και στον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας. Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 19χρονου επιχείρησε να προσεγγίσει το Πεδίο Βολής για να αφήσει μία ανθοδέσμη στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα. Ο πατέρας ζήτησε να τον αφήσουν έστω για δύο λεπτά, όμως οι εκκλήσεις του δεν είχαν αντίκρισμα διότι ο χώρος είναι αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης.
Δεν επέτρεψαν στον πατέρα να προσεγγίσει το Πεδίο Βολής
Η σορός του Ραφαήλ έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» με πτήση στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου C130, λίγο πριν τις 3:30 το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11).
Στην Κρήτη η σορός του Ραφαήλ
Τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη, το φέρετρο με τον 19χρονο παρέλαβε όχημα γραφείου τελετών προκειμένου να τον μεταφέρει στον τόπο γέννησης και διαμονής του, στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, που όπως ολόκληρη η Κρήτη πενθεί τον άδικο και πρόωρο χαμό του.
Η νεκρώσιμος ακολουθία για τον 19χρονο θα τελεστεί αύριο Παρασκευή (28/11) στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι.
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα