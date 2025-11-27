Έρευνες στο Πεδίο Βολής για τον μοχλό ασφαλείας της χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

Πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου «σαρώνουν» ξανά και ξανά το Πεδίο Βολής όπου συνέβη η τραγωδία καθώς με εισαγγελική παραγγελία ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ και τραυμάτισε βαριά τον επιλοχία