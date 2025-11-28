Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας
Διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE
Παρτίδα νωπής μυζήθρας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.
Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ» με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g.
Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ.
Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
