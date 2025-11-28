Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΦΕΤ Ανάκληση προϊόντος Μυζήθρα

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας

Διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας
Παρτίδα νωπής μυζήθρας ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «Μυζήθρα Νωπή-ΑΒΙΓΑΛ» με ημερομηνία παραγωγής 15/11/25, ημερομηνία ανάλωσης έως τις 05/12/25, συσκευασίας καθαρού βάρους 400g.

Το συγκεκριμένο προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ-ΑΧΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΑΦΟΙ ΑΘ. ΠΑΝΤΕΛΗ & ΣΙΑ ΑΕ.

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί παρτίδα νωπής μυζήθρας

Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα Υγιεινής Τροφίμων, της Δ/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών τύπου SEA έως SEE.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος (συσκευασίες των 400g και του 1,6kg) και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία

Thema Insights

Πως η COSMOTE TELEKOM ένωσε δρομείς, θεατές και αξίες στο κορυφαίο δρομικό γεγονός

Τεράστια επιτυχία, παγκόσμια απήχηση, αισιοδοξία, πάθος και μια συναρπαστική «ωδή» στον αθλητισμό που δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο, μαζί με την αυθόρμητη χαρά του τερματισμού και της συμμετοχής: Αυτά είναι μερικά από όσα αφήνει πίσω του ο πρόσφατος, 42ος Μαραθώνιος της Αθήνας, ο Αυθεντικός, στον οποίο συμμετείχαν περίπου 72.800 δρομείς από όλον τον κόσμο

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μετατρέπει την τεχνογνωσία σε κοινωνική δύναμη

Η DEMO εξελίσσεται σε στρατηγικό πυλώνα του εθνικού συστήματος υγείας, επενδύοντας στη βιοτεχνολογία, ενισχύοντας την επάρκεια φαρμάκων και δημιουργώντας την πρώτη ολοκληρωμένη εγχώρια παραγωγή προηγμένων θεραπειών στην Ελλάδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης