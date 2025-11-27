Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιατικο δέντρο στο Σύνταγμα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια - Στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια - Το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου