Η Αθήνα φόρεσε τα γιορτινά της, φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιατικο δέντρο στο Σύνταγμα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αθήνα Χριστούγεννα Χριστουγεννιάτικο δέντρο Χάρης Δούκας Πάνος Μουζουράκης

Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια - Στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια - Το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου 

Σε εορταστικό κλίμα μπήκε η Αθήνα, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος υπό βροχή.

Το έλατο έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει ύψος 19 μέτρα. Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολούθησε η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια βγήκε στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας άναψε τα φώτα.

Αρκετοί πολίτες βρέθηκαν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες αφού ο καιρός είναι βροχερός.


Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια.

Τα στεφάνια στις κολώνες και τα κρεμαστά φωτεινά αστέρια στα δέντρα από τον περσινό στολισμό της πλατείας υπάρχουν και φέτος, ενώ ένας επιδαπέδιος φωτεινός Άγιος Βασίλης αποτελεί σημείο διάδρασης με τους επισκέπτες, που θα συνδέονται οπτικά με την οδό Ερμού. Εκεί βρίσκεται και φέτος η φωτεινή πύλη με τους καρυοθραύστες. Ολόκληρος ο πεζόδρομος είναι στολισμένος με νέες γιρλάντες και κρεμαστά αστεράκια, ως μια συνέχεια με το δέντρο. Επίσης στην πλατεία Μητροπόλεως έχει τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικη φάτνη.

Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Κλείσιμο
Ταυτόχρονα, κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας όπως η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ερμού και η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας έχουν ήδη «ντυθεί» με φωτοσωλήνες, χριστουγεννιάτικα δέντρα και άλλα στολίδια.


Η Ομόνοια

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το σιντριβάνι στην πλατεία Ομονοίας θα παρουσιάζει υδάτινα σόου συγχρονισμένα με μουσική.

Δείτε βίντεο φωτογραφίες: 



