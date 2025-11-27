Η φροντίδα και η αντιμετώπιση του επιχείλιου έρπη έχει εξελιχθεί. Καινοτόμα και κλινικά αποδεδειγμένα προϊόντα όπως το SoreFix, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική θεραπεία του επιχείλιου έρπητα.
Αθηναίοι αψηφούν τη βροχή, με τις ομπρέλες στα χέρια περιμένουν τη φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αθηναίοι αψηφούν τη βροχή, με τις ομπρέλες στα χέρια περιμένουν τη φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η Αθήνα υποδέχεται τα Χριστούγεννα με το 19μετρο δέντρο και γιορτινό πρόγραμμα
Σε εορταστικό κλίμα μπαίνει η Αθήνα, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.
Το έλατο έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει ύψος 19 μέτρα. Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολούθησε η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια θα βγήκε στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας θα ανάψει τα φώτα.
Αρκετοί πολίτες βρίσκονταν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες αφού ο καιρός είναι βροχερός. Αρκετοί άντεξαν, αλλά ο καιρός επιδεινώθηκε μόλις βγήκε ο Πάνος Μουζουράκης στην σκηνή με αποτέλεσμα αρκετοί να αποχωρήσουν. Παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.
Δείτε βίντεο φωτογραφίες:
Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια.
Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.
Το έλατο έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει ύψος 19 μέτρα. Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολούθησε η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια θα βγήκε στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας θα ανάψει τα φώτα.
Αρκετοί πολίτες βρίσκονταν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες αφού ο καιρός είναι βροχερός. Αρκετοί άντεξαν, αλλά ο καιρός επιδεινώθηκε μόλις βγήκε ο Πάνος Μουζουράκης στην σκηνή με αποτέλεσμα αρκετοί να αποχωρήσουν. Παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη.
Δείτε βίντεο φωτογραφίες:
Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια.
Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.
Σκληρό πόκερ παίζει ο Πούτιν με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία - Παραπέμπει στο μέλλον τη συμφωνία, δηλώνει ότι δεν έχει σκοπό να επιτεθεί στην Ευρώπη
Πολιτισμικό στοιχείο ή κατάρα το μπαμπού για το Χονγκ Κονγκ; Πώς συνέβαλε στην τραγωδία με την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Ο βίος και η πολιτεία του δικηγόρου που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες – Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα