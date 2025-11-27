Αθηναίοι αψηφούν τη βροχή, με τις ομπρέλες στα χέρια περιμένουν τη φωταγώγηση του δέντρου στο Σύνταγμα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Σε εορταστικό κλίμα μπαίνει η Αθήνα, με τον δήμαρχο Χάρη Δούκα να ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος.

Το έλατο έφτασε στην Αθήνα από το Χρυσοβίτσι Αρκαδίας και έχει ύψος 19 μέτρα. Η εορταστική εκδήλωση ξεκίνησε στις 17:00 με χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την  Big Band του Δήμου Αθηναίων ενώ ακολούθησε η φιλαρμονική του δήμου. Στη συνέχεια θα βγήκε στην σκηνή ο Πάνος Μουζουράκης για ένα χριστουγεννιάτικο live show και ο Χάρης Δούκας θα ανάψει τα φώτα. 

Αρκετοί πολίτες βρίσκονταν από νωρίς στην πλατεία Συντάγματος για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, κρατώντας ομπρέλες αφού ο καιρός είναι βροχερός. Αρκετοί άντεξαν, αλλά ο καιρός επιδεινώθηκε μόλις βγήκε ο Πάνος Μουζουράκης στην σκηνή με αποτέλεσμα αρκετοί να αποχωρήσουν.  Παρουσιαστές της βραδιάς είναι ο Κρατερός Κατσούλης και η Ντόρα Μακρυγιάννη. 

Δείτε βίντεο φωτογραφίες: 


Στην κεντρική πλατεία της χώρας, εκτός από το έλατο, πρωταγωνιστούν κόκκινες και χρυσές μπάλες, στολίδια από φωτισμένο plexiglass και 3.000 μέτρα με λαμπερά φωτάκια. Συνολικά στην πλατεία Συντάγματος, αλλά και στο δέντρο, έχουν τοποθετηθεί 168.000 λαμπάκια.

Μετά τις γιορτές, το έλατο θα δοθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών για να αξιοποιηθεί ως πρώτη ύλη καλλιτεχνικών έργων ξυλογλυπτικής για τους φοιτητές της.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
