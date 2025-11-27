Γυαλιά οράσεως και φακοί επαφής: Τι ποσό δικαιούστε από τον ΕΟΠΥΥ, πώς γίνεται η αίτηση

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Όλη η διαδικασία για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής από τον ΕΟΠΥΥ - Τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για την αποζημίωση - Ηλεκτρονική πύλη: gov.gr – Αποζημίωση οπτικών ΕΟΠΥΥ
Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική αποζημίωση για την αγορά γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, με τη διαδικασία να γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού.
Η παροχή καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο, ενώ δεν απαιτείται φυσική παρουσία σε κάποια μονάδα του ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει έως 100 ευρώ για αγορά γυαλιών οράσεως, ποσό που αφορά το σύνολο της δαπάνης για σκελετό και φακούς. Για τους φακούς επαφής, η αποζημίωση ανέρχεται σε 25 ευρώ ανά τεμάχιο.
Τα γυαλιά μπορούν να αντικατασταθούν κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ οι φακοί επαφής μπορούν να αποζημιωθούν κάθε δύο χρόνια.
Σημαντικό είναι ότι ο ασφαλισμένος δεν μπορεί να λάβει αποζημίωση ταυτόχρονα και για γυαλιά και για φακούς επαφής και πρέπει να επιλέξει ένα από τα δύο.
Για τα παιδιά έως 12 ετών προβλέπεται κάλυψη για άθραυστα γυαλιά κάθε δύο χρόνια, ενώ για την πρεσβυωπία η αποζημίωση χορηγείται μόνο σε άτομα άνω των 40 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν λάβει άλλο ζεύγος γυαλιών την τελευταία τετραετία για διαφορετική πάθηση.
Στον ΕΟΠΥΥ εντάσσονται τα ταμεία: ΙΚΑ , ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, ΤΥΔΚΥ, ΝΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ.
-τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet από το άτομο που έχει γραφεί η γνωμάτευση
-τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους
Αποζημίωση γυαλιών οράσεως: Βήμα-βήμα για να λάβετε την αποζημίωσηΘα χρειαστείτε:
-τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet από το άτομο που έχει γραφεί η γνωμάτευση
-τον ΑΜΚΑ του προστατευόμενου μέλους
-τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (απόδειξη αγοράς, βεβαίωση οπτικού & πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης που ταυτοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε όπου είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
-έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος
τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
- Αποζημίωση οπτικών: Υποβάλετε αίτημα και αποζημιωθείτε για την αγορά οπτικών, πατώντας ΕΔΩ.
2. Επιλέξτε «φάκελος ασφάλισης υγείας».
3. Εισάγετε κωδικούς taxisnet. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς εκτός αν πρόκειται για ανήλικα προστατευόμενα μέλη.
4. Εισάγετε τον ΑΜΚΑ σας και πατήστε «Είσοδος».
5. Επιλέξτε «Ατομικά Αιτήματα Παροχών».
6. Επιλέξτε «Υποβολή».
7. Επιλέξτε «Θέμα Αιτήματος» : « οπτικά» για αποζημίωση για γυαλιά οράσεως.
8. Καταχωρήστε τον ταχυδρομικό κώδικα «ΤΚ» της κατοικίας σας.
9. Καταχωρήστε στο πεδίο «αφορά» αν πρόκειται για έμμεσο η άμεσο μέλος και συμπληρώστε τον ΑΜΚΑ. Οι έμμεσα ασφαλισμένοι αφού επιλέξουν «έμμεσο μέλος» εισάγουν τον δικό τους ΑΜΚΑ και θα εμφανιστούν αυτόματα τα υπόλοιπα προσωπικά του στοιχεία. Μόνο στο πεδίο «στοιχεία δικαιούχου» εισάγουν αυτά του άμεσα ασφαλισμένου. Για ανήλικα προστατευόμενα μέλη κάνετε ότι για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.
10. Στα στοιχεία επικοινωνίας σας καταχωρείτε το λογαριασμό email και το κινητό τηλέφωνο σας.
11. Στα στοιχεία δικαιούχου συμπληρώνετε τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και το λογαριασμό τράπεζας ΙΒΑΝ που επιθυμείτε να λάβετε το ποσό της αποζημίωσης. Στο πεδίο «Αιτούμενο ποσό» αναγράφουμε το ακριβές ποσό του παραστατικού (απόδειξη) που σας δόθηκε από το κατάστημά οπτικών.
12. Στα στοιχεία παραπεμπτικού/γνωμάτευσης βλέπετε τις διαθέσιμες Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ (Πίνακας «Διαθέσιμες»). Επιλέξτε τον αριθμό που συμπίπτει με αυτόν που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το barcode στη γνωμάτευση παροχών ΕΚΠΥ, που σας χορήγησε οφθαλμίατρός και πατήστε το βελάκι για να την μεταφέρετε στον πίνακα «Επιλεγμένες».
13. Ανεβάστε πατώντας «+» «σκαναρισμένα» τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που σας ζητούνται σε μορφή .pdf (απόδειξη πληρωμής, βεβαίωση του καταστήματος οπτικών, πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τον αριθμό IBAN που καταχωρήσατε).
14. Πατάτε στα τετράγωνα κουμπιά ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να τηρείτε για 5 χρόνια τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και ότι με ατομική σας ευθύνη τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά είναι αληθή.
15. Πατήσετε «υποβολή αιτήματος» και περιμένετε να γίνει η επιβεβαίωση.
16. Προσοχή – Μετά την υποβολή του αιτήματος σημειώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου και αρμόδια ΠΕΔΥ ώστε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά και δεν λάβετε την αποζημίωση. Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να υπερβεί τους 2-3 μήνες.
