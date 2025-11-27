«Η Ρεάλ υπέφερε στον Πειραιά παρά τα τέσσερα γκολ»: Τα σχόλια στην Ισπανία για την εμφάνιση του Ολυμπιακού

Πάλεψε σαν θηρίο ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης

«Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Μας κάνει υπερήφανους η σημερινή εμφάνιση γιατί είδαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και δεν μπορεί να υπάρξει περεταίρω χαρά».Για τα στοιχεία που κρατάει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό mentality. Δεν χαιρόμαστε με οποιαδήποτε ήττα από οποιαδήποτε ομάδα. Τα δείγματα ήταν θετικά, θέλουμε να σταθούμε σε αυτά και να βελτιωθούμε».Για τη βράβευσή του ως Golden Boy Web τη Δευτέρα: «Πάντα έχω πολύ κίνητρο, πάνω από όλα για τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι τη βράβευση, έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή και μετά θα μπορώ να σκεφτώ το βραβείο».Για το ματς: «Ικανοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει μετά από μία ήττα. Eίμαστε περήφανοι για την απόδοσή μας, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χαρά στα αποδυτήρια».Για την πίστη στην πρόκριση: «Θα το πιστεύουμε μέχρι τέλος, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια».Για το γεγονός ότι βρέθηκε απέναντι σε αστέρες παγκόσμιας κλάσης: «Αν το σκέφτεσαι μπορείς να επηρεαστείς. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν δίνω βάση σε ποιος θα είναι απέναντί μου».

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως υποτάχθηκε στην ανωτερότητά της και ηττήθηκε 3-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 5η αγωνιστική του Champions League.



Έτσι, οι πρωταθλητές Ελλάδας παραμένουν πολύ χαμηλά στην κατάταξη της League Phase με 2 βαθμούς, ενώ η Ρεάλ έφτασε τους 12. Το ματς εξελίχθηκε σε προσωπικό έπος του Κιλιάν Εμπαπέ που πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του (22', 24', 29', 60'), ενώ για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Τσικίνιο (8΄), Ταρέμι (52΄), Ελ Κααμπί (81΄).









Ήταν μια βραδιά που ξεκίνησε ονειρεμένα για τον Ολυμπιακό με τον «μαγικό» συνδυασμό Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Τσικίνιο και άψογη εκτέλεση σε πρώτο χρόνο από τον τελευταίο. Στο 8΄ το 1-0 και το «Καραϊσκάκη» να παίρνει... φωτιά. Ο 30χρονος Πορτογάλος λίγο πριν αντικατασταθεί λόγω τραυματισμού, απείλησε άμεσα άλλη μία φορά στο 20΄, όμως ο Λούνιν αντέδρασε σωστά. Όλα έμοιζαν να κυλούν ειδυλλιακά για τους πρωταθλητές, μέχρι που... εμφανίστηκε αυτός ο «δαίμονας» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε χατ-τρικ μέσα σε επτά λεπτά (δεύτερο πιο γρήγορο στα χρονικά του θεσμού) και πριν συμπληρωθεί το ημιωρο, το σκορ είχε γίνει 1-3.

Στο 22΄ έφυγε στην πλάτη της άμυνας από εκπληκτική ασίστ του Βινίσιους και ισοφάρισε, στο 24΄ έγραψε το 1-2 με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκιουλέρ και στο 29΄ από ακόμα μία έξοχη μεταβίβαση του Καμαβινγκά, συνέχισε το δικό του «σόου», φτάνοντας τα 65 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Γενικά ο Ολυμπιακός υπέφερε στο διάστημα εκείνο, κατά το οποίο η Ρεάλ έφτασε και σε 4ο γκολ (Βινίσιους) το οποίο ακυρώθηκε μέσω VAR στο 32΄, ενώ είχε και δοκάρι με τον Τσουαμενί στο 38΄. Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς στο 44΄ με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, όμως ο Λούνιν ήταν ξανά παρών.

Ό,τι δεν κατάφερε ο Μαροκινός, το πέτυχε ο Μεντί Ταρέμι στις αρχές του β΄ημιχρόνου! Με δυνατή κεφαλιά από σέντρα του Έσε μείωσε 2-3 και ξαναέβαλε τον Ολυμπιακό στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος. Όμως δεν ήταν γραφτό... Στο 60΄ ο Εμπαπέ συμπλήρωσε το απίστευτο «καρέ» του μετά από τη δεύτερη ασίστ του Βινίσιους. Στο 81΄ ο Ελ Κααμπί έδωσε νέες ελπίδες στον Ολυμπιακό μειώνοντας σε 3-4 με κεφαλιά από σέντρα του Στρεφέτσα. Αμέσως μετά, στο 84΄, ξανά ο Ελ Κααμπί βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του έφυγε λίγο άουτ, στερώντας ένα επικό come back για την ελληνική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός έδωσε τα πάντα, άξιζε έναν βαθμό, αλλά τώρα εστιάζει την προσοχή του στα επόμενα ματς. Η νίκη στο Καζακστάν επί της Καϊράτ (9/12) είναι μονόδρομος, εάν θέλει να ελπίζει ότι θα προλάβει το «τρένο» της πρόκρισης.

Διαιτητής: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

Κίτρινες: Ορτέγκα - Γκιουλέρ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (72΄ Στρεφέτσα), Ρέτσος, Πιρόλα (62΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης, Ντάνι Γκαρθία (46΄ Έσε), Ποντένσε (72΄ Κοστίνια), Ζέλσον Μαρτίνς, Τσικίνιο (28΄ λ.τρ. Ταρέμι), Ελ Κααμπί

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Τσάμπι Αλόνσο): Λούνιν, Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένθιο (73΄ Μπραχίμ Ντίας), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Καμαβινγκά (46΄ Θεμπάγιος), Γκιουλέρ (62΄ Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Βινίσιους (90΄ Φραν Γκαρθία), Εμπαπέ.



*Photo Credit: Aris Oikonomou / SOOC