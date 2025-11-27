Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
Δείτε τη συνέντευξη στην «Πρώτη Λέξη» με τον Αντώνη Σρόιτερ, στην οποία μιλάει για τη ζωή της αλλά και για όλα όσα αγαπάει
Λίγο μετά τα τριάντα της πλέον, η Εριέττα Κούρκουλου - Λάτση, δεν είναι σίγουρα η τυπική γόνος μιας πολύ ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας. Αντισυμβατική σε απόψεις αλλά και τρόπο ζωής, έχει πετάξει χρόνια τώρα από πάνω της τον ρόλο του πλουσιοκόριτσου, για να κάνει πράγματα που πραγματικά τη γεμίζουν.
Μιλάει στο protothema.gr και την Πρώτη Λέξη, για το ίδρυμα το οποίο τρέχει με κοινωνικές δράσεις σε μια σειρά από τομείς.
Στο πλαίσιο των δράσεων, έχει επισκεφθεί νοσοκομεία και φυλακές, έχει στηρίξει κακοποιημένες γυναίκες και πρωταγωνιστεί σε δράσεις για τον φυσικό τοκετό και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Από τα εφηβικά της χρόνια, στηρίζει τα αδέσποτα, με το καταφύγιο ζώων που έχει δημιουργήσει.
Ίσως ούτε η ίδια θα τα περίμενε όλα αυτά από τον εαυτό της, όταν ζούσε την προσωπική της επανάσταση από πολύ μικρή, στα εφηβικά της χρόνια, «με ατελείωτο κλάμπινγκ και έντονη ζωή».
Μικρότερη, αποκαλύπτει ότι βίωσε και εκείνη κακοποίηση από άνδρα, κάτι που σήμερα όπως λέει, θα χειριζόταν τελείως διαφορετικά.
Μια σχέση της άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα, και από τότε πήρε μια διαφορετική ρότα. Ασχολήθηκε με την προστασία των ζώων που πάντα αγαπούσε.
«Και αντί να τα μαζεύω σπίτι μου όπως έκανα από παιδί, έφτιαξα το καταφύγιο».
Η Εριέττα του σήμερα, δηλώνει πάνω από όλα ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Και δεν είναι πάντα εύκολο να πείσει για αυτό. «
Πάω σε ένα απλό μαγαζί στο κέντρο και μου λένε "τι κάνεις εσύ εδώ;" Πάω στο φούρνο, και μου λένε "καλά, εσύ έρχεσαι στον φούρνο;"».
Πάει στον φούρνο λοιπόν, όπως πάει και στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα με λίστα! Βλέπει την ακρίβεια όπως λέει, και τα προϊόντα που αλλάζουν συνεχώς τιμές.
Μιλάει στο protothema.gr και την Πρώτη Λέξη, για το ίδρυμα το οποίο τρέχει με κοινωνικές δράσεις σε μια σειρά από τομείς.
Στο πλαίσιο των δράσεων, έχει επισκεφθεί νοσοκομεία και φυλακές, έχει στηρίξει κακοποιημένες γυναίκες και πρωταγωνιστεί σε δράσεις για τον φυσικό τοκετό και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Από τα εφηβικά της χρόνια, στηρίζει τα αδέσποτα, με το καταφύγιο ζώων που έχει δημιουργήσει.
Ίσως ούτε η ίδια θα τα περίμενε όλα αυτά από τον εαυτό της, όταν ζούσε την προσωπική της επανάσταση από πολύ μικρή, στα εφηβικά της χρόνια, «με ατελείωτο κλάμπινγκ και έντονη ζωή».
Μικρότερη, αποκαλύπτει ότι βίωσε και εκείνη κακοποίηση από άνδρα, κάτι που σήμερα όπως λέει, θα χειριζόταν τελείως διαφορετικά.
Μια σχέση της άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε τα πράγματα, και από τότε πήρε μια διαφορετική ρότα. Ασχολήθηκε με την προστασία των ζώων που πάντα αγαπούσε.
«Και αντί να τα μαζεύω σπίτι μου όπως έκανα από παιδί, έφτιαξα το καταφύγιο».
Η Εριέττα του σήμερα, δηλώνει πάνω από όλα ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Και δεν είναι πάντα εύκολο να πείσει για αυτό. «
Πάω σε ένα απλό μαγαζί στο κέντρο και μου λένε "τι κάνεις εσύ εδώ;" Πάω στο φούρνο, και μου λένε "καλά, εσύ έρχεσαι στον φούρνο;"».
Πάει στον φούρνο λοιπόν, όπως πάει και στο σούπερ μάρκετ και μάλιστα με λίστα! Βλέπει την ακρίβεια όπως λέει, και τα προϊόντα που αλλάζουν συνεχώς τιμές.
Στο σπίτι της, δηλώνει μία κανονική μαμά. Έχει βοήθεια, αλλά θηλάζει, πλένει τα παιδιά και... αλλάζει πάνες. Βγαίνει σπάνια, και σίγουρα δεν θα την πετύχετε στους κοσμικούς κύκλους και τα γκαλά. Προτιμάει απλά στέκια και ταβέρνες, έστω και αν το δικό της πιάτο έχει μόνο λαχανικά ή ζυμαρικά, αφού είναι βίγκαν.
Μιλάει για τη μητέρα της, Μαριάννα Λάτση, η οποία είναι προστατευτική με τα εγγόνια της και ονειρεύεται μια απλή σχολική ζωή για τα παιδιά της, μακριά όπως λέει, «από τα γνωστά διάσημα σχολεία με το συγκεκριμένο lifestyle». Δεν θα απέκλειε, να στείλει τα παιδιά της, ακόμη και στο δημόσιο σχολείο της περιοχής της.
Δεν αρνείται ότι ανήκει σε μια πολύ πλούσια οικογένεια, αρνείται όμως τον τρόπο ζωής που αυτό συνήθως επιβάλλει. Δεν διστάζει να καταγγείλει και τον τρόπο που πολλές ισχυρές οικογένειες, χρησιμοποιούν τη δύναμή τους.
Η ίδια όπως λέει, της έχουν προτείνει να μπει στην πολιτική αλλά λέει όχι. Έχει πολιτική άποψη. Δηλώνει αριστερή, στα κόμματα της Αριστεράς όμως δεν βρίσκει κάτι, που τώρα τουλάχιστον, να την εκφράζει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα