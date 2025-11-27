Live χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Adel - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες σε 7 περιοχές
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, σε κόκκινο συναγερμό Β. Αιγαίο και Δωδεκάνησα - Τι προβλέπουν Κολυδάς, Ζιακόπουλος, Τσατραφύλλιας
H κινηση της κακοκαιρίας #Adel το επόμενο τριήμερο . Περισσότερα στα δελτία του @Starchannelnew1 και στο @wwwstargr pic.twitter.com/QUJLh71YWP— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 27, 2025
Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
- Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.
- Αύριο Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης
- β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες
- γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι
- δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.
Δύσκολη νύχτα βίωσαν πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί πλημμύρες, υπερχειλίσεις ρεμάτων, κατολισθήσεις και διακοπές λειτουργιών, ενώ το 112 έχει σταλεί σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία με σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων.
Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).
Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
📌 Σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου - Θέμα της συνεδρίασης η #κακοκαιρία για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή— Civil Protection GR (@CivPro_GR) November 27, 2025
📄 https://t.co/eV6nAHdsTI pic.twitter.com/VOXWbQBTzh
Τα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.
Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας απευθύνει νέα προειδοποίηση για έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και κατά τόπους ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες σε 7 περιοχές, που ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις.
Επίκεντρο της επιδείνωσης θα αποτελέσουν οι εξής περιοχές:
-Ιόνιο,
-Αιτωλοακαρνανία,
-Δυτική και Νότια Πελοπόννησος,
-Κεντρική Μακεδονία,
-Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Για ένα ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται από την κεντρική Ευρώπη ως την κεντρική Μεσόγειο και αναμένεται να κινηθεί Α-ΒΑ και να προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο, την κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος.
Καιρός 27/11/2025: Σφοδρή κακοκαιρία σήμερα - Για επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος
Όπως αναφέρει:
«Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.
Την Παρασκευή (28/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τις σημαντικότερες από αυτές να εντοπίζονται στις ανατολικές και νότιες περιοχές της. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βουνά της δυτικής, της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν: στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας Α-ΒΑ 3 με 5 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει πτώση».
Live η πορεία της κακοκαιρίας
Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα προβλέπονται πολύ έντονες βροχές και καταιγίδες στα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στις συγκεκριμένες περιοχές, το χαλάζι ενδέχεται να έχει μεγάλο μέγεθος, ενώ αναμένονται και λασποβροχές λόγω μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις φτάνοντας τα 6-8 μποφόρ στα πελάγη.
Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην κατηγορία 5, δηλαδή στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας, που αφορά ακραία φαινόμενα.
Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, επηρεάζοντας έντονα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διατηρηθούν και στη δυτική Ελλάδα έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
Οι μετεωρολογικοί χάρτες που συνοδεύουν τις προβλέψεις αποτυπώνουν υψηλή πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, με ενδείξεις για χαλάζι άνω των δύο εκατοστών σε ορισμένες περιοχές, καθώς και σημεία όπου αναμένονται μεγάλες ποσότητες χαλαζιού.
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ
Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ, το καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.
Προβλήματα σε Κέρκυρα - Μηνύματα του 112Προβλήματα έχει προκαλέσει στην Κέρκυρα η έντονη βροχόπτωση που πλήττει το νησί. Σε ισχύ είναι το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel, με το 112 να στέλνει μηνύματα στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας για να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
⚠️Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην Κέρκυρα στην περιοχή του Ποταμού.— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2025
Βίντεο: arben ben pic.twitter.com/xdKlYK3Xpa
⚠️ Σοβαρά Πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί της Κέρκυρας— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 26, 2025
Πηγή : ΕΟΔ pic.twitter.com/hJB6wqtDYX
«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες», γράφει το μήνυμα του 112. Ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε νωρίτερα πως στην Αιτωλοακαρνανία η κορυφή του νέφους της καταιγίδας ξεπέρασε σε ύψος τα 11 χιλιόμετρα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice
Πλημμύρες στην ΚέρκυραΗ καταιγίδα ξεκίνησε χθες περίπου στις 19:30 και μέσα σε μια ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και χείμαρρους, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται από τα νερά, ενώ και η Πυροσβεστική δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις.
Αρκετοί δρόμοι στο νησί έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το corfutvnews.gr. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κληθεί για απάντληση υδάτων στο Κοκκινί και στον Ποταμό όπου όλοι οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καθώς επίσης και στην Κυρά Χρυσικού όπου έπεσε δέντρο, όπως αναφέρει το kerkyrasimera.gr. Στο γεφύρι στο χωριό Άφρα τα νερά έχουν «φουσκώσει» ενώ ο κεντρικός δρόμος στο Κοκκίνι έχει μετατραπεί σε ποτάμι.
Παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά. Μεγάλα είναι τα προβλήματα στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.
Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, σε ανάρτηση αναφέρει πως το ποτάμι της ομώνυμης περιοχής, είναι επικίνδυνο για υπερχείλιση. Λογω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.
Πλημμύρες σημειώθηκα στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια, σύμφωνα με το sinidisi.gr.
Πλημμύρες στην Αιτωλοακαρνανία
Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου. Μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα «χτυπούν» και το Ρίβιο Αιτωλοακαρνανίας, με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού να πέφτουν σε ελάχιστο χρόνο. Οι χείμαρροι βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς η στάθμη τους ανεβαίνει διαρκώς λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης, σύμφωνα με το aitolianews.gr.
Αγρίνιο: Υπερχείλιση ρέματος στην περιοχή ΖευγαράκιΠροβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν και στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου.
Ειδικότερα, σημειώθηκε υπερχείλιση γειτονικού ρέματος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
Επέστρεψε στην Αθήνα πτήσηΗ χθεσινή πτήση της Aegean από Αθήνα προς Κέρκυρα παρά τις προσπάθειες του πιλότου δεν κατάφερε να προσγειωθεί και στις 20:30 επέστρεψε προς Αθήνα.
Κατά πληροφορίες, γυναίκα στην Κέρκυρα που είχε υποβληθεί πρόσφατα σε καισαρική έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για την ασφαλή μεταφορά της.
Παράλληλα, η Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας εξέδωσε ανακοίνωση, επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας στη Σπ. Αρμένη, καθώς ο δρόμος έχει μετατραπεί σε χείμαρρο και η διέλευση οχημάτων είναι αδύνατη. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες και να παραμένουν ασφαλείς.
Από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση».
Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς επίσης και του δήμου νοτιας Κέρκυρας.
Κλειστά σχολεία
Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.
Ταυτόχρονα, την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξηρομέρου, για σήμερα Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.
Ο Θοδωρής Κολυδάς παραθέτει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία κατά το επόμενο 24ωρο αναμένεται σημαντική επιδείνωση του καιρού με ιδιαίτερα έντονη κεραυνική δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο χαλαζοπτώσεων σε δύο βασικές περιοχές της χώρας. Η δυτική ηπειρωτική χώρα -κυρίως η δυτική Πελοπόννησος και το Ιόνιο- αποτελεί την περιοχή υψηλότερου κινδύνου, καθώς προβλέπονται εκτεταμένες ηλεκτρικές εκκενώσεις και αυξημένη πιθανότητα χαλαζιού μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα σε Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία και τα παράκτια της Αιτωλοακαρνανίας. Τοπικά αναμένονται ισχυροί άνεμοι με δυνατότητα δημιουργίας συσσωρεύσεων νερού, καθώς ο συνδυασμός αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας και δυναμικής υποστήριξης στα 500 hPa ενισχύει την εκδήλωση έντονων φαινομένων.
Προειδοποίηση Κολυδά για δυτική Πελοπόννησο και Ιόνιο
Παράλληλα, σημαντική δραστηριότητα αναμένεται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου οι καταιγίδες που θα αναπτυχθούν ενδέχεται να παρουσιάσουν αυξημένη κεραυνική πυκνότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις μικρομεγέθους, σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Κολυδά στο kolydas.eu. Περιοχές όπως η Καβάλα και το Παγγαίο, οι Σέρρες, η Δράμα, η νοτιοδυτική Ροδόπη και τα παράκτια της Ξάνθης βρίσκονται μέσα σε ζώνες αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς η διάταξη των αέριων μαζών στο Θρακικό ενισχύει την τοπική αστάθεια.
Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται αρχικά στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποκτήσουν πιο έντονα χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα, οι καταιγίδες θα συνδυαστούν από χαλαζοπτώσεις, τοπικά ισχυρές και η Πέμπτη προβλέπεται να είναι ημέρα αυξημένης επικινδυνότητας. Χαλαζοπτώσεις είναι πιθανές, με τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Επτάνησα να συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για χαλάζι σημαντικού μεγέθους. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ παροδικά έντονα φαινόμενα δεν αποκλείεται ακόμη και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η κακοκαιρία θα επιμείνει και την Παρασκευή 28/11, με τα πιο έντονα φαινόμενα να μετατοπίζονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.
Δείτε βίντεο:
Ο καιρός σήμεραΈντονες και τοπικά πολύ έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά περιόδους στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, συνοδευόμενα κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις. Επισημαίνεται ότι στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά και δευτερευόντως στην Πελοπόννησο το χαλάζι ενδέχεται να έχει σχετικά μεγάλο μέγεθος. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με παροδικά έντονα φαινόμενα. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν συμπεριλαμβάνονται οι πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα σημειωθεί έντονη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και θα εκδηλωθούν λασποβροχές.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 17-19, στη Θεσσαλία από 9 έως 17-18 βαθμούς, στην Ήπειρο από 9 έως 16-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 11 έως 19-22 βαθμούς, στα Επτάνησα από 14 έως 18-19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 20-23 βαθμούς Κελσίου.
Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 6-7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κατά περιόδους. Τα φαινόμενα παροδικά ενδέχεται να είναι τοπικά έντονα και να συνοδευτούν από χαλαζόπτωση. Η άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και ενδεχομένως τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 19-20 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές ή καταιγίδες κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς.
Ο καιρός την Παρασκευή 28 ΝοεμβρίουΝεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στα βορειοανατολικά τοπικά τους 17 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 17 βαθμού και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός το Σάββατο 29 ΝοεμβρίουΝεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα που στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρά, βαθμιαία από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με μικρή εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.
Ο καιρός την Κυριακή 30 ΝοεμβρίουΣτο ανατολικό Αιγαίο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με παροδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα δυτικά και τα νότια μέχρι το απόγευμα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
«Δεν έχουμε φάει τίποτα»: Εκρηκτική η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με Σεμερτζίδου, Αντωνόπουλο και Κωνσταντοπούλου
Η Ρεμπούτσικα στηρίζει τον γιο του Χατζιδάκι κατά Μποφίλιου, Χαρούλη: Πήραν τα τραγούδια με το έτσι θέλω, δεν υπάρχει ποιότητα αλλά συμφέρον
Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση μιλάει για όλα: Οι κοινωνικές δράσεις, η μητρότητα, το βαρύ οικογενειακό όνομα και η πολιτική
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr