Καθηγητές προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά των πιστοποιήσεων μη κρατικών πανεπιστημίων
Δικαστική αμφισβήτηση των πιστοποιήσεων μη κρατικών πανεπιστημίων - Τι δηλώνει στο protothema.gr ο Καθηγητής Νομικής, Πάνος Λαζαράτος, για τις αιτήσεις ακυρώσεως στο ΣτΕ – «Το 80% των προγραμμάτων σπουδών δεν υπάρχουν καν»
Αμφισβητώντας τόσο την αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών των μη κρατικών πανεπιστημίων από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού, όσο και την πληρότητα των κτηριολογικών ελέγχων από τον ΕΟΠΠΕΠ, δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές κατέθεσαν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Πρόκειται για τον Καθηγητή Διοικητικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών Πάνο Λαζαράτο και τον Καθηγητή Φαρμακολογίας Κωνσταντίνο Πάντο, οι οποίοι προσβάλλουν όλες τις πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών, που εξέδωσε η ΕΘΑΑΕ τον Οκτώβριο. Η συζήτηση των υποθέσεων έχει προσδιοριστεί στο ΣτΕ για τις 5 Φεβρουαρίου 2026.
Ο κ. Λαζαράτος υποστηρίζει ότι η πλειονότητα των προγραμμάτων δεν έχει αναγνωριστεί από τα αλλοδαπά πανεπιστήμια: «Το 80% αυτών των προγραμμάτων σπουδών δεν υπάρχουν καν. Ίσως δεν είναι καν καταρτισμένα – ακόμη κι αν ‘υπάρχουν’ ως όνομα, δεν θα υπάρχουν πιστωτικές μονάδες, αναγνώριση για το προσωπικό, τα πολεοδομικά… τίποτα. Ό,τι έκαναν για τη Νομική, θα το έχουν κάνει και για όλα τα υπόλοιπα προγράμματα».
Παράλληλα, δηλώνει πως δεν θα υπάρχει καμία ολοκληρωμένη έκθεση αξιολόγησης:
«Πιο εύκολα φτάνει κανείς στον Κρόνο, παρά να έχουν κάνει τέτοιες αξιολογήσεις για 100 προγράμματα σε τόσο σύντομο διάστημα», θα πει χαρακτηριστικά.
Όπως γίνεται γνωστό, ο ΕΟΠΠΕΠ έπρεπε να διενεργήσει τον έλεγχο τρεις μήνες μετά την αδειοδότηση αλλά πριν την πιστοποίηση των προγραμμάτων. «Σύμφωνα με το νόμο, στο φάκελο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλα - αποστάσεις, αεραγωγοί, πυρασφάλειες, βιβλιοθήκες, μεταξύ άλλων. Προσωπικά, ισχυρίζομαι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει γίνει έλεγχος. Αλλά και αν αναφανεί’, όπως γράφω στο δικόγραφο, θα είναι ατελής και όχι πλήρης, γιατί οι αξιολογητές που επισκέφθηκαν τους χώρους, τα βρήκαν όλα… χύμα, οι αξιολογήσεις είναι αρνητικές. Με βάση αυτά, πώς είναι δυνατόν άλλα να λέει ο ΕΟΠΠΕΠ κι άλλα να λέει ο αξιολογητής; Αυτά πρόκειται να πω στο ακροατήριο, θα φανούν οι αλήθειες».
Στα σχόλια ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι αντιδράσεις για μεν τις Νομικές, είναι ότι πρόκειται για «ζήτημα συντεχνιακό», για δε την Ιατρική, ότι «σχεδόν συμπίπτει με την έναρξη λειτουργίας στην Κύπρο του Παραρτήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής Λαζαράτος θα πει: «Όποιος δεν έχει νομικά επιχειρήματα, μπορεί να βάζει τέτοιο θέμα. Το παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο άνοιξε νόμιμα. Εδώ, ελπίζω να υπάρχει αναγνώριση. Το πανεπιστήμιο Λευκωσίας πιστεύω ότι θα τα καταφέρει και θα στείλει τυπική αναγνώριση αλλά όχι αναγνώριση γενική – αν δηλαδή, απλώς βάζεις ένα τικ σε όσα αντιστοιχούν σε κάθε πρόγραμμα, αυτό δεν ισοδυναμεί με αναγνώριση προγράμματος. Είναι σαν να λέει κανείς: ‘Είναι καλό το πρόγραμμα; - ναι’. ‘έχει αρκετούς καθηγητές; Ναι’. Είναι εντάξει τα πολεοδομικά του; ναι’. Αυτό δεν είναι ούτε το γράμμα, ούτε το πνεύμα του νόμου», καταλήγει ο ίδιος.
Τρεις αιτήσεις ακυρώσεως για Keele, York και ΛευκωσίαΌπως αναφέρει στο protothema.gr ο Καθηγητής Λαζαράτος, «κατατέθηκαν τρεις αιτήσεις ακυρώσεως – μία για κάθε μη κρατικό πανεπιστήμιο (Keele, York, Λευκωσίας) – με στόχο να συνεκδικαστούν». Όπως επισημαίνει, ήταν κρίσιμη η προσβολή και των υπόλοιπων προγραμμάτων πέραν των Νομικών: «Ήταν σημαντικό να προσβληθούν όλα τα προγράμματα καθώς θα μπορούσε να δοθεί η εντύπωση ότι οι άδειες πάσχουν μόνο λόγω των προβλημάτων της Νομικής. Αν συνέβαινε αυτό όμως, θα μπορούσαν να το καλύψουν αλλάζοντας το όνομα της Σχολής ή του Τμήματος ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Για το λόγο αυτό, προσβάλαμε όλα τα προγράμματα - υπενθυμίζεται, ότι τα περισσότερα προγράμματα πιστοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα στις 27 Οκτωβρίου, με εξαίρεση τρία προγράμματα Νομικής και ένα Πληροφορικής, για τα οποία η διαδικασία συνεχίζεται».
Η κεντρική αιτίαση: «Το 80% των προγραμμάτων δεν υπάρχουν καν»Ο πυρήνας των προσφυγών αφορά δύο βασικά ζητήματα: Την αναγνώριση των προγραμμάτων από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού και την πληρότητα και νομιμότητα των κτηριολογικών ελέγχων από τον ΕΟΠΠΕΠ, όπως ορίζεται από το νόμο.
Η αναγνώριση από το εξωτερικό είναι το «μείζον θέμα»Όπως προαναφέρθηκε, η επίσημη αναγνώριση των προγραμμάτων από τα μητρικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελεί κατά τον κ. Λαζαράτο, το θεμελιώδες ζήτημα, καθώς η αναγνώριση αποτελεί διοικητική πράξη. «Το μείζον θέμα που θα κρίνει το ΣτΕ, είναι αν τα προγράμματα έχουν αναγνωριστεί τυπικά από το μητρικό ίδρυμα», ενώ προσθέτει: «Είμαι βέβαιος, ότι δεν πρόκειται ποτέ το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι θεωρούνται αναγνωρισμένα απλώς επειδή κάνουν εκπαιδευτικές συμφωνίες - θα τα στείλει στο εξωτερικό για έλεγχο, επειδή η εκπαιδευτική συμφωνία δεν ισοδυναμεί με αναγνώριση του προγράμματος σπουδών». Δηλώνει μάλιστα ότι προτίθεται να απευθυνθεί στο Student Office του Ηνωμένου Βασιλείου – την αντίστοιχη ΕΘΑΑΕ – προκειμένου να ζητήσει επίσημη επιβεβαίωση για το κατά πόσο έχουν ή όχι αναγνωριστεί τα προγράμματα σπουδών των παραρτημάτων των ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Η αμφισβήτηση των κτηριολογικών ελέγχων του ΕΟΠΠΕΠΟ καθηγητής θεωρεί ότι ο ΕΟΠΠΕΠ δεν διενήργησε τους προβλεπόμενους από τον νόμο κτηριολογικούς ελέγχους: «Εικάζω ότι δεν πήγε ποτέ κανείς από τον ΕΟΠΠΕΠ για αυτοψία. Αν πάλι, κάτι εμφανιστεί εκ των υστέρων, θα είναι ατελές. Κι αν προ-χρονολογηθεί, μιλάμε για πλαστογραφία». Ο ίδιος τονίζει ότι έχει ζητήσει την έκθεση επισήμως και δεν του έχει δοθεί, γι’ αυτό μέσω των αιτήσεων ακυρώσεως ζητεί να σταλεί στο ΣτΕ: «Όταν πάρω στα χέρια μου την έκθεση, θα μελετήσω με κάθε λεπτομέρεια αν έχουν ελεγχθεί όλα όσα ορίζει ο νόμος».
Με έμφαση στην Ιατρική ΣχολήΙδιαίτερο βάρος δίνει ο κ. Λαζαράτος στη νεοσύστατη Ιατρική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υπογραμμίζει, ότι οι Ιατρικές απαιτούν εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους σε εργαστήρια, υποδομές, πυρασφάλεια και κτηριολογικά: «Τα πάντα γίνονται κυρίως για την Ιατρική της Λευκωσίας. Έχω την εντύπωση, ότι δεν πήγε ποτέ κανείς από τον ΕΟΠΠΕΠ για να κάνει αυτοψία, κατά παράβαση του νόμου. Μάλιστα, πήγαν να αντικαταστήσουν για συγκεκριμένα θέματα τη γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ με τις υποτιθέμενες αξιολογήσεις, που έκανε μία πενταμελής επιτροπή, κάτι που θα ήταν αυθαίρετο και καθ’υπέρβαση κάθε εξουσιοδότησης. Αναφορικά με τις προσφυγές, είμαι βέβαιος ότι τόσο εγώ, όσο και ο γιατρός, έχουμε έννομο συμφέρον ως Καθηγητές – εκείνος για την Ιατρική, εγώ για τις Νομικές. Ας έχουμε κατά νου ότι η Ιατρική Σχολή θα βγάλει δεκάδες γιατρούς. Θέλω να ξέρω - Θα πηγαίνω σε γιατρούς από ιδιωτικά πανεπιστήμια, που δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά από ιδιωτικά πανεπιστήμια;».
Προβλέψεις για την πορεία της υπόθεσης – πιθανή παραπομπή στην ΟλομέλειαΟ καθηγητής εκτιμά ότι λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, η υπόθεση πιθανόν να παραπεμφθεί από την επταμελή σύνθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ και ίσως να τεθεί και προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις σχέσεις μητρικών ιδρυμάτων – παραρτημάτων.
Εν αναμονή των κρίσιμων στοιχείων, το τοπίο παραμένει ‘θολό’, σύμφωνα με τον προσφεύγοντα Καθηγητή. Από την πλευρά τους, τα πανεπιστήμια αναμένεται να παρέμβουν στη διαδικασία μέσω των δικηγόρων τους, ενώ η ΕΘΑΑΕ οφείλει να αποστείλει στο ΣτΕ όλους τους φακέλους και τις αξιολογήσεις. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι, καθώς εκκρεμεί η δημοσιοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης και η εξέταση των φακέλων από το ΣτΕ, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του πλαισίου λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Τί σημαίνουν οι προσφυγές για τους φοιτητέςΑξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι δικαστικές ενέργειες δεν επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον Καθηγητή: «Δεν έχω κάνει αναστολή εκτελέσεως, ούτε ασφαλιστικά μέτρα. Είναι νομιμότατη η λειτουργία των πανεπιστημίων – εκτός από τις Νομικές, που δεν πιστοποιήθηκαν». Ωστόσο, επισημαίνει ότι η διαφάνεια είναι κρίσιμη:
«Το θέμα για το ‘αύριο’ των πανεπιστημίων είναι περιπεπλεγμένο. Πάντως είναι προτιμότερο τα πανεπιστήμια να ξεκινήσουν του χρόνου με ‘καθαρά’ τα χαρτιά αντί να ‘πωλείται ψεύτικη ελπίς’ φέτος. Διότι το σκάνδαλο, που θα ξεσπάσει σε 4 χρόνια όταν αποφοιτήσουν, θα είναι πολλαπλάσιο του τωρινού. Το μοναδικό μου κίνητρο, είναι η διαφάνεια. Θέλω οι φοιτητές να ξέρουν αν το πτυχίο τους είναι αναγνωρισμένο, αλλιώς πρόκειται για απάτη. Ειδικά για γιατρούς και δικηγόρους, να μην βγουν ‘σκιτζήδες’».
