Καθηγητές προσέφυγαν στο ΣτΕ κατά των πιστοποιήσεων μη κρατικών πανεπιστημίων

Προβλέψεις για την πορεία της υπόθεσης – πιθανή παραπομπή στην Ολομέλεια

Τί σημαίνουν οι προσφυγές για τους φοιτητές

Ο καθηγητής εκτιμά ότι λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, η υπόθεση πιθανόν να παραπεμφθεί από την επταμελή σύνθεση στην Ολομέλεια του ΣτΕ και ίσως να τεθεί και προδικαστικό ερώτημα σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις σχέσεις μητρικών ιδρυμάτων – παραρτημάτων.Εν αναμονή των κρίσιμων στοιχείων, το τοπίο παραμένει ‘θολό’, σύμφωνα με τον προσφεύγοντα Καθηγητή. Από την πλευρά τους, τα πανεπιστήμια αναμένεται να παρέμβουν στη διαδικασία μέσω των δικηγόρων τους, ενώ η ΕΘΑΑΕ οφείλει να αποστείλει στο ΣτΕ όλους τους φακέλους και τις αξιολογήσεις. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται κρίσιμοι, καθώς εκκρεμεί η δημοσιοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης και η εξέταση των φακέλων από το ΣτΕ, το οποίο θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον του πλαισίου λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι δικαστικές ενέργειες δεν επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον Καθηγητή: «Δεν έχω κάνει αναστολή εκτελέσεως, ούτε ασφαλιστικά μέτρα. Είναι νομιμότατη η λειτουργία των πανεπιστημίων – εκτός από τις Νομικές, που δεν πιστοποιήθηκαν». Ωστόσο, επισημαίνει ότι η διαφάνεια είναι κρίσιμη:«Το θέμα για το ‘αύριο’ των πανεπιστημίων είναι περιπεπλεγμένο. Πάντως είναι προτιμότερο τα πανεπιστήμια να ξεκινήσουν του χρόνου με ‘καθαρά’ τα χαρτιά αντί να ‘πωλείται ψεύτικη ελπίς’ φέτος. Διότι το σκάνδαλο, που θα ξεσπάσει σε 4 χρόνια όταν αποφοιτήσουν, θα είναι πολλαπλάσιο του τωρινού. Το μοναδικό μου κίνητρο, είναι η διαφάνεια. Θέλω οι φοιτητές να ξέρουν αν το πτυχίο τους είναι αναγνωρισμένο, αλλιώς πρόκειται για απάτη. Ειδικά για γιατρούς και δικηγόρους, να μην βγουν ‘σκιτζήδες’».