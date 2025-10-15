Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Σήμερα οι πιστοποιήσεις για τα προγράμματα σπουδών σε 12 σχολές, εκτός οι 3 Νομικές

UNIC ATHENSΙατρική ΣχολήΣχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών ΕπιστημώνΣχολή Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΣχολή Επιστημών και ΜηχανικήςΣχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας«CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK» Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK».1. Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών2. Σχολή Επιστημών3. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων«THE UNIVERSITY OF KEELE, GREECE - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KEELE UNIVERSITY GREECE Ν.Π.Π.Ε.» ή «KEELE GREECE Ν.Π.Π.Ε.. παράρτημα του "The University of Keele"1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών2. Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας3. Νομική Σχολή«ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Ν.Π.Π.Ε.» (το «Ν.Π.Π.Ε.») και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Ν.Π.Π.Ε.» παράρτημα, του «μητρικού ιδρύματος», ήτοι του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης με την επωνυμία «THE OPEN UNIVERSITY», το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας - Ουαλίας Μεγάλης Βρετανίας, εδρεύει στο Milton Keynes της Αγγλίας (Walton Hall, Kents Hill).1.Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - School of Humanities & Social Sciences2.Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - School of Business Administration3.Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών - School of Science & Technology«UNIC ATHENS ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «UNIC ATHENS Ν.Π.Π.Ε.» παράρτημα του «UNIVERSITY OF NICOSIA» της Κυπριακής Δημοκρατίας1. Ιατρική Σχολή2. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών3. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων4. Σχολή Επιστημών και Μηχανικής5. Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας6. Νομική Σχολή