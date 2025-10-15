Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Μη Κρατικά Πανεπιστήμια: Σήμερα οι πιστοποιήσεις για τα προγράμματα σπουδών σε 12 σχολές, εκτός οι 3 Νομικές
Η διαδικασία αξιολόγησης για τις τρεις Νομικές Σχολές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
Το νωρίτερο σε δύο εβδομάδες αναμένονται τα αποτελέσματα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών για τις τρεις υπό ίδρυση Νομικές Σχολές, όπως δήλωσε στο protothema.gr ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητής Περικλής Μήτκας.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘΑΑΕ, με αντικείμενο την επικύρωση των εισηγήσεων των επιτροπών αξιολόγησης, έτσι ώστε να δοθεί η έγκριση για την έναρξη λειτουργίας 12 Σχολών των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων. Η διαδικασία αξιολόγησης για τις τρεις Νομικές Σχολές δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, επομένως δεν ήταν εφικτό να συμπεριληφθούν στα σημερινά αποτελέσματα.
Έγκριση για τα προγράμματα σπουδών από την ΕΘΑΑΕ αναμένεται να λάβουν σήμερα οι εξής Σχολές:
CITY - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK
Σχολή Επιστημών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
The University of Keele, Greece
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών
Υπενθυμίζεται ότι τα τέσσερα υπό ίδρυση ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα ακόλουθα:
«CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK» Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK».
Διαθέτει τρεις Σχολές:
1. Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών
2. Σχολή Επιστημών
3. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
«THE UNIVERSITY OF KEELE, GREECE - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «KEELE UNIVERSITY GREECE Ν.Π.Π.Ε.» ή «KEELE GREECE Ν.Π.Π.Ε.. παράρτημα του "The University of Keele"
Διαθέτει τρεις Σχολές:
1. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
2. Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας
3. Νομική Σχολή
«ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Ν.Π.Π.Ε.» (το «Ν.Π.Π.Ε.») και το διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ - Ν.Π.Π.Ε.» παράρτημα, του «μητρικού ιδρύματος», ήτοι του εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης με την επωνυμία «THE OPEN UNIVERSITY», το οποίο ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας - Ουαλίας Μεγάλης Βρετανίας, εδρεύει στο Milton Keynes της Αγγλίας (Walton Hall, Kents Hill).
Διαθέτει τρεις Σχολές:
1.Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών - School of Humanities & Social Sciences
2.Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων - School of Business Administration
3.Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών - School of Science & Technology
«UNIC ATHENS ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «UNIC ATHENS Ν.Π.Π.Ε.» παράρτημα του «UNIVERSITY OF NICOSIA» της Κυπριακής Δημοκρατίας
Διαθέτει έξι Σχολές:
1. Ιατρική Σχολή
2. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
3. Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
4. Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
5. Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας
6. Νομική Σχολή
Ιατρική Σχολή
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σχολή Επιστημών και Μηχανικής
Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας
