Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Η γυναίκα επέβαινε στο φορτηγό που οδηγούσε ο γιος της όταν το όχημα ανετράπη στη Λεωφόρο Σχιστού
Μια ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Περάματος όπου μια 54χρονη έχασε τη ζωή της καθώς το φορτηγό στο οποίο επέβαινε ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί όταν ο οδηγός του φορτηγού, γιος της 54χρονης, κινούμενος επί της οδού Τριπόλεως, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, αυτό ανετράπη και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα η μητέρα του, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.
Την ατυχή γυναίκα ανέσυραν νεκρή από το αναποδογυρισμένο φορτηγό 8 Πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάνα και γιος πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία και η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί όταν ο οδηγός του φορτηγού, γιος της 54χρονης, κινούμενος επί της οδού Τριπόλεως, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, αυτό ανετράπη και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα η μητέρα του, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.
Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.
Την ατυχή γυναίκα ανέσυραν νεκρή από το αναποδογυρισμένο φορτηγό 8 Πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάνα και γιος πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά.
Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία και η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ
Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού
Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα