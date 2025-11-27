Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κερατσίνι Φορτηγό

Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά

Η γυναίκα επέβαινε στο φορτηγό που οδηγούσε ο γιος της όταν το όχημα ανετράπη στη Λεωφόρο Σχιστού

Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Κώστας Στάμου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ανείπωτη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή του Περάματος όπου μια 54χρονη έχασε τη ζωή της καθώς το φορτηγό στο οποίο επέβαινε ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί όταν ο οδηγός του φορτηγού, γιος της 54χρονης, κινούμενος επί της οδού Τριπόλεως, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού, αυτό ανετράπη και ντεραπάρισε με αποτέλεσμα η μητέρα του, η οποία καθόταν στη θέση του συνοδηγού, να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.

Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά


Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις.

Την ατυχή γυναίκα ανέσυραν νεκρή από το αναποδογυρισμένο φορτηγό 8 Πυροσβέστες που επιχείρησαν στο σημείο με 3 οχήματα.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, μάνα και γιος πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία και η πρώτη εικόνα είναι πως ο οδηγός εξαιτίας της ολισθηρότητας του οδοστρώματος έχασε τον έλεγχο, έπεσε σε μια κολώνα στρίβοντας από τη λεωφόρο Σχιστού και βρέθηκε ανάποδα στο οδόστρωμα.

Κλείσιμο
Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά
Φορτηγό ανετράπη στο Κερατσίνι: Νεκρή η 54χρονη μητέρα του οδηγού, πήγαιναν στη λαϊκή για δουλειά


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς φτάσαμε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη λειψυδρία σε Λέρο, Πάτμο και Αττική - Το πλάνο δράσης μετά την έκθεση του ΕΜΠ

Τροχαίο δυστύχημα στο Κερατσίνι - Μία νεκρή από ανατροπή φορτηγού

Αφγανός ο δράστης που πυροβόλησε και τραυμάτισε δύο μέλη της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο - Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του
Κώστας Στάμου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης