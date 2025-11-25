Κλειστά τα σχολεία στον δήμο κεντρικής Κέρκυρας λόγω κακοκαιρίας
Κλειστά τα σχολεία στον δήμο κεντρικής Κέρκυρας λόγω κακοκαιρίας
Η κακοκαιρία «Adel» θα επηρεάσει το νησί την Τετάρτη, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά
Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω της επιδείνωσης του καιρού.
Η απόφαση ελήφθη κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ), που πραγματοποιήθηκε στο παλαιό δημαρχείο της πόλης της Κέρκυρας.
Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, καθώς η περιοχή έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) λόγω του έντονου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται το προσεχές τριήμερο, με μεγάλα ύψη βροχόπτωσης σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται ήδη σε αυξημένη ετοιμότητα, έχοντας προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων υδάτων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.
Το κλείσιμο των σχολείων αποφασίστηκε προληπτικά, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσχέρειες στις μετακινήσεις των μαθητών δεδομένων των μετεωρολογικών προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, καταλήγει η ανακοίνωση.
