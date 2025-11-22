Welcome offer 30% σε όλους τους νέους χρήστες του Trendyol app
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα
Το συλλαλητήριο διοργανώθηκε από τις ομοσπονδίες της Δυτικής Ελλάδας
Αγρότες και κτηνοτρόφοι από τους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Eλλάδας συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα με αγροτικά οχήματα για να συμμετάσχουν στο περιφερειακό συλλαλητήριο που διοργάνωσαν οι ομοσπονδίες τους.
Η πλατεία γέμισε από αγροτικά, ενώ οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό στα χέρια τους, μαζί με ομπρέλες λόγω της βροχόπτωσης.
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό), με αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματός τους από το κράτος. Να προχωρήσει δωρεάν και με ευθύνη του κράτους ο εμβολιασμός στα κοπάδια των κτηνοτρόφων για τον καταρροϊκό πυρετό. Να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί πρόγραμμα εμβολιασμού για την ευλογιά και όλες τις ζωονόσους.
Επίσης, άμεση αποπληρωμή των χρωστούμενων ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας.
Επιπροσθέτως, άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους, καθώς και φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.
Ειδικά για τους πυρόπληκτους, ζητούν: Αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών, πλήρη αναπλήρωση του εισοδήματος των αγροτών, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, στελέχωση των πυροσβεστικών και δασικών υπηρεσιών.
Όπως ανέφεραν αν δεν βρεθεί λύση στα προβλήματά τους τότε οι αποκλεισμοί δρόμων εθνικών οδών και λιμανιών είναι μονόδρομος.

