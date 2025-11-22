Νέες εικόνες από το σημείο όπου παρασύρθηκε και σκοτώθηκε η 75χρονη στο Παγκράτι - Βίντεο

Νέες εικόνες από το σημείο της θανατηφόρας παράσυρσης στοβλέπουν το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το σημείο όπου μία 75χρονη έχασε τη ζωή της το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν μαζί με την 32χρονη κόρη της που είναι ΑμεΑ.Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να εξετάζουν τις συνθήκες του τροχαίου στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, με το νέο οπτικό υλικό να δείχνει το ακριβές σημείο στο οποίο κατέληξε η 75χρονη μετά την παράσυρση. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου δεν έδωσε προτεραιότητα σε ΙΧ που οδηγούσε 57χρονος, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν.Από τη σύγκρουση ένα από τα αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την πεζή, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό της. Οι εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν τη θέση των οχημάτων και το σημείο όπου έπεσε η γυναίκα, στοιχεία που έχουν τεθεί υπό εξέταση από την Τροχαία.Μαζί με τη 75χρονη βρισκόταν η 32χρονη κόρη της, άτομο με αναπηρία. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου, όπου κατά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι δεν έχει άλλους συγγενείς.Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν διπλώματα οδήγησης σε ισχύ. Η Τροχαία συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, αξιοποιώντας μαρτυρίες και διαθέσιμο υλικό προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες της σύγκρουσης και της θανατηφόρας παράσυρσης.