Παγκράτι: Από παραβίαση προτεραιότητας 84χρονου οδηγού έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 75χρονη - Αυτόπτης μάρτυρας η ΑμεΑ κόρη της
Από τη σύγκρουση το δύο οχημάτων παρασύρθηκε και σκοτώθηκε η ηλικιωμένη που ήταν πεζή μαζί με την κόρη της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φως στις συνθήκες του τροχαίου με μία 75χρονη νεκρή επιχειρούν να ρίξουν οι αστυνομικοί. Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα και παρασύρθηκε η πεζή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το τροχαίο έγινε όταν ο 84χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν έδωσε προτεραιότητα στο έτερο ΙΧ που οδηγούσε 57χρονος με αποτέλεσμα να συγκρουστούν. Ένα από τα αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε την 75χρονη η οποία βρήκε τραγικό θάνατο.
Μαζί με την 75χρονη ήταν και η 32χρονη κόρη της η οποία είναι ΑμεΑ. Η νεαρή μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και κατά την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε πως δεν έχει άλλους συγγενείς.
Οι οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν διπλώματα οδήγησης σε ισχύ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
