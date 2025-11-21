Παγκράτι: Από παραβίαση προτεραιότητας 84χρονου οδηγού έγινε το τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 75χρονη - Αυτόπτης μάρτυρας η ΑμεΑ κόρη της

Από τη σύγκρουση το δύο οχημάτων παρασύρθηκε και σκοτώθηκε η ηλικιωμένη που ήταν πεζή μαζί με την κόρη της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες