Κατάθεση Σαμαρά στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Ήταν μια βίαιη δολοφονία, είχαμε μιλήσει στο τηλέφωνο εκείνη την ημέρα

O κ. Σαμαράς βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και κατέθεσε - Αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με το Σήφη Βαλυράκη, το πρωινό της Κυριακής της 21ης Ιανουαρίου του 2021





Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και κατέθεσε στη συγκεκριμένη δίκη, καθώς είχε συνομιλήσει με τον Σήφη Βαλυράκη λίγο πριν εκείνος βρεθεί νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της



ελληνοτουρκικά.





ανυποχώρητο άνθρωπο, και έναν από τους πιο έντιμος πολιτικούς. Έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά», είπε αρχίζοντας την κατάθεσή του στο δικαστήριο ο κ. Σαμαράς για να μιλήσει στη συνέχεια για την φιλία που τον συνέδεε με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.



«Ξεκίνησε μια φιλία που εδραιώθηκε. Με καλούσε στο ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών να μιλήσω για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ήταν μια εποχή σκληρή τότε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε», τόνισε.



Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με το Σήφη Βαλυράκη, το πρωινό της Κυριακής της 21ης Ιανουαρίου του 2021, δηλαδή λίγο πριν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαφανιστεί και βρεθεί ώρες αργότερα νεκρός.



Κλείσιμο



Συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας: Πως τον ακούσατε σε εκείνο το τελευταίο σας τηλεφώνημα; Ήταν ζωηρός;



Αντ. Σαμαράς: Πάντα ήταν ζωηρός, το ζωηρός είναι ίσως χαλαρό για τον Σήφη, ήταν λιοντάρι..



Συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας: Τι συζητήσατε σε εκείνο το τηλεφώνημα;



Αντ. Σαμαράς: Η θέση μου ήταν ότι δεν συζητάς με ένα πειρατή, πράγμα το οποίο ο Σήφης υιοθετούσε.



Ο πρώην πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Σήφης Βαλυράκης να ένιωσε εκείνη την ημέρα κάποια αδιαθεσία, λόγω ηλικίας. «Φαίνεται να το 'χει η μοίρα πως όποιος περνάει τα 70 να θεωρείται παροπλισμένος. Δεν είναι έτσι» ανέφερε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε: «Ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε τη πατρίδα του. Δραστήριος με δυνατή μνήμη και μυαλο (...). Εξάλλου η θάλασσα και ο Σήφης ήταν ταυτόσημες έννοιες, ήταν αδύνατον ο Σήφης να έχει κάνει κάποιο λάθος».



Υποστήριξη κατηγορίας: Πως εξηγείτε ότι δεν υπήρξε κινητοποίηση για το θάνατό του και πως αρχικά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο;



Αντώνης Σαμαράς: Η αρχειοθέτηση για μένα ήταν αδιανόητη. Θυμάμαι ότι πήρα τηλέφωνο τη σύζυγό μου και της είπα ότι αυτο δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Θα έπρεπε να είναι κινητοποιμένο το σύμπαν. Όχι γιατί ήταν μια στυγερη δολοφονία αλλα και γιατί ο Βαλυράκης ήταν και ένα σύμβολο. Επομένως θα έπρεπε να υπάρχει μια κινητοποίηση για μένα του πολιτικού κόσμου - για να το πω έτσι απλά -για να δουν γιατί τον φάγανε.



Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις της υποστήριξης της κατηγορίας, ο κ. Σαμρας χαρακτήρισε «ακραία έντιμο», τον Σήφη Βαλυράκη αλλά και έναν άνθρωπο ακέραιο και με σταθερές απόψεις.



Υποστήριξη της κατηγορίας: Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας εκείνη την περίοδο; Πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν;



Αντ . Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησης μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.



Υπεράσπιση: Σας είχε μιλήσει ποτέ για την Ερέτρια για τον αν είχε κάποια φιλονικία εκεί;



Αντ. Σαμαρας: Όχι αλλά και να είχε κάποια φιλονικία δεν ξέρω αν θα το έλεγε.



Υπενθυμίζεται ότι για την δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στο εδώλιο κάθονται δυο αδέλφια, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία. Μάλιστα και οι δυο απουσίαζαν σήμερα από τη δικαστική αίθουσα, εκπροσωπούμενοι ςω έχουν το δικαίωμα από το νόμο από τους συνηγόρους τους.



«Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Ο Βαλυράκης ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να πνιγεί. Το κενό που άφησε πίσω του είναι τεράστιο», είπε στην κατάθεσή του στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς Ειδικότερα, ο κ. Σαμαράς βρέθηκε σήμερα στην αίθουσα τουκαι κατέθεσε στη συγκεκριμένη δίκη, καθώς είχε συνομιλήσει με τονλίγο πριν εκείνος βρεθεί νεκρός σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας Αφορμή για τη συνομιλία αυτή των δυο ανδρών ήταν άρθρο του κ. Σαμαρά σε εφημερίδα για τα«Θεωρώ τιμή μου που γνώρισα στη ζωή μου τον Σήφη Βαλυρακη. Έναν, και έναν από τους πιο έντιμος πολιτικούς. Έναν άνθρωπο που προσέφερε πολλά», είπε αρχίζοντας την κατάθεσή του στο δικαστήριο ο κ. Σαμαράς για να μιλήσει στη συνέχεια για την φιλία που τον συνέδεε με το στέλεχος του«Ξεκίνησε μια φιλία που εδραιώθηκε. Με καλούσε στο ίδρυμα Μεσογειακών Ερευνών να μιλήσω για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ήταν μια εποχή σκληρή τότε μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε», τόνισε.Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικοινωνία του με το Σήφη Βαλυράκη, το πρωινό της Κυριακής της 21ης Ιανουαρίου του 2021, δηλαδή λίγο πριν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ εξαφανιστεί και βρεθεί ώρες αργότερα νεκρός.«Την ημέρα της δολοφονίας του ήρθαμε σε τηλεφωνική επαφή. Ήταν Κυριακή και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Καθημερινή" ένα άρθρο μου σχετικά με τον κατευνασμό ως πολιτική απέναντι στη Τουρκία. Μου τηλεφώνησε ο Βαλυρακης και κάναμε πολλών λεπτών συζήτηση», είπε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε: «Μάλιστα είχε γράψει και ο ίδιος ένα άρθρο για το θέμα αυτό, έτυχε να υπάρχει αυτός ο κοίνος παρανομαστής. Μιλήσαμε λίγο πριν της 11 το πρωί και για λίγα λεπτά. Ίσως μέχρι τις 11: 15. Μετά από λίγη ώρα με πήρε τηλέφωνο η σύζυγός του Μίνα Βαλυράκη και μου λέει "σε παρακαλώ σου είπε αν θέλει να πάει κάπου; Γιατί τέτοια ώρα ήταν πάντα στο σπίτι για να φάμε όλοι μαζί". Της απάντησα "όχι, δεν μου είπε κατι". Μετά έμαθα τα γεγονότα. Αισθάνθηκα συντριβή γιατί δεν περίμενα ποτέ ένας τέτοιος άνθρωπος να πάθει κάτι. Όποιος τον γνώριζε θα έβλεπε ότι έτρεχε πάνω του μια ροή ελευθερίας. Ήταν μια βίαιη δολοφονία. Ο Βαλυρακης ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να πνιγεί. Το κενό που άφησε πίσω του ήταν τεράστιο».: Πως τον ακούσατε σε εκείνο το τελευταίο σας τηλεφώνημα; Ήταν ζωηρός;: Πάντα ήταν ζωηρός, το ζωηρός είναι ίσως χαλαρό για τον Σήφη, ήταν λιοντάρι..: Τι συζητήσατε σε εκείνο το τηλεφώνημα;: Η θέση μου ήταν ότι δεν συζητάς με ένα πειρατή, πράγμα το οποίο ο Σήφης υιοθετούσε.Ο πρώην πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Σήφης Βαλυράκης να ένιωσε εκείνη την ημέρα κάποια αδιαθεσία, λόγω ηλικίας. «Φαίνεται να το 'χει η μοίρα πως όποιος περνάει τα 70 να θεωρείται παροπλισμένος. Δεν είναι έτσι» ανέφερε ο κ. Σαμαράς και συνέχισε: «Ο Σήφης Βαλυράκης ήταν ένας άνθρωπος που τίμησε τη πατρίδα του. Δραστήριος με δυνατή μνήμη και μυαλο (...). Εξάλλου η θάλασσα και ο Σήφης ήταν ταυτόσημες έννοιες, ήταν αδύνατον ο Σήφης να έχει κάνει κάποιο λάθος».: Πως εξηγείτε ότι δεν υπήρξε κινητοποίηση για το θάνατό του και πως αρχικά η υπόθεση είχε μπει στο αρχείο;: Η αρχειοθέτηση για μένα ήταν αδιανόητη. Θυμάμαι ότι πήρα τηλέφωνο τη σύζυγό μου και της είπα ότι αυτο δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Θα έπρεπε να είναι κινητοποιμένο το σύμπαν. Όχι γιατί ήταν μια στυγερη δολοφονία αλλα και γιατί ο Βαλυράκης ήταν και ένα σύμβολο. Επομένως θα έπρεπε να υπάρχει μια κινητοποίηση για μένα του πολιτικού κόσμου - για να το πω έτσι απλά -για να δουν γιατί τον φάγανε.Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις της υποστήριξης της κατηγορίας, ο κ. Σαμρας χαρακτήρισε «ακραία έντιμο», τον Σήφη Βαλυράκη αλλά και έναν άνθρωπο ακέραιο και με σταθερές απόψεις.: Είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας εκείνη την περίοδο; Πιστεύετε ότι ο Βαλυράκης ήταν ένα πρόσωπο που θα ενδιέφερε αυτούς που παραβίασαν το κρατικό απόρρητο για να σας παρακολουθήσουν;: Πράγματι με παρακολουθούσαν. Μέχρι σήμερα ακόμη περιμένω να μάθω τους λόγους της παρακολούθησης μου και η Πολιτεία το νόημα της παρακολούθησής μου.: Σας είχε μιλήσει ποτέ για την Ερέτρια για τον αν είχε κάποια φιλονικία εκεί;: Όχι αλλά και να είχε κάποια φιλονικία δεν ξέρω αν θα το έλεγε.Υπενθυμίζεται ότι για την δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη στο εδώλιο κάθονται δυο αδέλφια, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία. Μάλιστα και οι δυο απουσίαζαν σήμερα από τη δικαστική αίθουσα, εκπροσωπούμενοι ςω έχουν το δικαίωμα από το νόμο από τους συνηγόρους τους.

Μετά το τέλος της δίκης η Ζωή Κωνσταντοπουλου σε δήλωσή της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο κ. Σαμαρας μου έδωσε απαντήσεις που έχουν καταγραφεί ιστορικά και στα πρακτικά της δίκης(...). Είπε "τότε δεν γνώριζα ότι παρακολουθούμαι ούτε μπορούσαμε να γνωρίζουμε με τον Σήφη αν παρακολουθούνται οι συνομιλίες, αναδρομικά μπορώ να αξιολογήσω ότι κάποιοι που ενδιαφέρονται να ξέρουν θα ενδιαφέρονταν να ξέρουν τι σκέφτεται και τι λέει ο Σήφης Βαλυράκης. Εγώ μέχρι σήμερα δεν έχω πληροφορηθεί γιατί με παρακολουθούσαν και ζητώ να το μάθω". Η δολοφονία Βαλυράκη ζητεί απαντήσεις, έχει ιστορικά συμβεί στο επίκεντρο των παρακολουθήσεων και τα στοιχεία δείχνουν ότι η ΕΥΠ και κρατικές υπηρεσίες γνώριζαν για τη δολοφονία πριν μάθει η οικογένεια και ήταν κινητοποιημένες οι υπηρεσίες έξω από το σπίτι της οικογένειας».