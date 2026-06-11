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Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821
Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821
Θα προβληθεί σήμερα, στις 19:00, στο «Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας» Πολεμικού Μουσείου Αθηνών
Στο «Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας» Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2), θα προβληθεί σήμερα και ώρα 19.00, το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται».
Πρόκειται για μια κινηματογραφική παρουσίαση των κυριότερων γεγονότων και ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είναι βασισμένο σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του δικηγόρου Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί με σύγχρονη ερευνητική και σκηνοθετική ματιά να φωτίσει πτυχές του Αγώνα, να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821 και να καταδείξει ότι, όταν το «εγώ γίνεται εμείς», τότε έννοιες όπως ελευθερία και ανεξαρτησία εμπραγματώνονται.
Την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα κάνουν και θα αναπτύξουν οι:
α) Άγγελος Συρίγος, νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής,
β) Αλέξης Στεφανάκης, δικηγόρος,
γ) Σταύρος Καραγιαννης, σκηνοθέτης - ηθοποιός,
δ) Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος και
δ) Βασίλης Τσικάρας, σκηνοθέτης.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου
Πρόκειται για μια κινηματογραφική παρουσίαση των κυριότερων γεγονότων και ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είναι βασισμένο σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του δικηγόρου Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί με σύγχρονη ερευνητική και σκηνοθετική ματιά να φωτίσει πτυχές του Αγώνα, να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821 και να καταδείξει ότι, όταν το «εγώ γίνεται εμείς», τότε έννοιες όπως ελευθερία και ανεξαρτησία εμπραγματώνονται.
Την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα κάνουν και θα αναπτύξουν οι:
α) Άγγελος Συρίγος, νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής,
β) Αλέξης Στεφανάκης, δικηγόρος,
γ) Σταύρος Καραγιαννης, σκηνοθέτης - ηθοποιός,
δ) Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος και
δ) Βασίλης Τσικάρας, σκηνοθέτης.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου
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