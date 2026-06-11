Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821
ΕΛΛΑΔΑ
Ντοκιμαντέρ Ελληνική Επανάσταση 1821

Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821

Θα προβληθεί σήμερα, στις 19:00, στο «Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας» Πολεμικού Μουσείου Αθηνών

Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821
Στο «Αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας» Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2), θα προβληθεί σήμερα και ώρα 19.00, το ιστορικό δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται».

Πρόκειται για μια κινηματογραφική παρουσίαση των κυριότερων γεγονότων και ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και είναι βασισμένο σε ιδέα, έρευνα και κείμενο του δικηγόρου Δημήτρη Γκαβέλα και σκηνοθεσία του Βασίλη Τσικάρα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί με σύγχρονη ερευνητική και σκηνοθετική ματιά να φωτίσει πτυχές του Αγώνα, να αναδείξει τη διαχρονική σημασία της Επανάστασης του 1821 και να καταδείξει ότι, όταν το «εγώ γίνεται εμείς», τότε έννοιες όπως ελευθερία και ανεξαρτησία εμπραγματώνονται.

Όλων αι καρδίαι καταφλέγονται: Δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τα γεγονότα και τους ήρωες της Επανάστασης του 1821


Την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ θα κάνουν και θα αναπτύξουν οι:

α) Άγγελος Συρίγος, νομικός, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής,

β) Αλέξης Στεφανάκης, δικηγόρος,

γ) Σταύρος Καραγιαννης, σκηνοθέτης - ηθοποιός,

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δ) Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος και

δ) Βασίλης Τσικάρας, σκηνοθέτης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου

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