Στον Εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική επίθεση στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αστραπιαίες κινήσεις
Στον Εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι για την φονική επίθεση στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και αστραπιαίες κινήσεις
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο βρίσκονται συγγενείς του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, αλλά και συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο
Από την πλαϊνή είσοδο πέρασαν λίγο πριν τις 14:00 την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου του Δήμου Γόρτυνας.
Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσαρά. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρίσκονται συγγενείς του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, αλλά και συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
Η οικογένεια του 49χρονου και η τοπική κοινωνία παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί ως ατύχημα φαίνεται πλέον να μπαίνει σε νέα τροχιά διερεύνησης.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου, έξω από το Απεσωκάρι, και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία άφησε την τελευταία του πνοή. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στο ενδεχόμενο φονικής επίθεσης με θλων όργανο.
Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βαγιωνιά, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, μάντρες, αποθήκες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο.
Οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μεσαρά. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με τις αρχές να συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.
Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρίσκονται συγγενείς του αδικοχαμένου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, αλλά και συγγενείς των τριών κατηγορουμένων, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.
Η οικογένεια του 49χρονου και η τοπική κοινωνία παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς η υπόθεση που αρχικά είχε αντιμετωπιστεί ως ατύχημα φαίνεται πλέον να μπαίνει σε νέα τροχιά διερεύνησης.
Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε εντοπιστεί βαριά τραυματισμένος την 1η Μαρτίου, έξω από το Απεσωκάρι, και έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία άφησε την τελευταία του πνοή. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στη συνέχεια οδήγησαν τις αρχές στο ενδεχόμενο φονικής επίθεσης με θλων όργανο.
Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Βαγιωνιά, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, μάντρες, αποθήκες, οχήματα και επαγγελματικό χώρο.
Οι συλληφθέντες είναι ένας 57χρονος, ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος εργαζόμενος σε κτηνοτροφική μονάδα της οικογένειας, με καταγωγή από τη Λοχριά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν κυρίως τον ρόλο του 32χρονου και του 59χρονου στην επίθεση, ενώ ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία ή συνέργεια.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν το ιατροδικαστικό πόρισμα, βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, που φέρονται να βοήθησαν τις αρχές να χαρτογραφήσουν κινήσεις και επικοινωνίες το επίμαχο διάστημα.
Οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μέσω του συνηγόρου της, ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους πραγματικά υπεύθυνους, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκε την έρευνα των αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν κυρίως τον ρόλο του 32χρονου και του 59χρονου στην επίθεση, ενώ ο 57χρονος πατέρας ελέγχεται για πιθανή ηθική αυτουργία ή συνέργεια.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι, μαγκούρες και κινητά τηλέφωνα, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται πως έπαιξαν το ιατροδικαστικό πόρισμα, βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή και στοιχεία από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, που φέρονται να βοήθησαν τις αρχές να χαρτογραφήσουν κινήσεις και επικοινωνίες το επίμαχο διάστημα.
Οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στις πράξεις που τους αποδίδονται.
Η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, μέσω του συνηγόρου της, ζητά πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών στους πραγματικά υπεύθυνους, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή εμπιστεύτηκε την έρευνα των αρχών.
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