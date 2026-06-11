Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Κύπρου ανοιχτά της Λάρνακας και της Λεμεσού, δείτε βίντεο



Στόχος η διαλειτουργικότητα



Σε ευρύτερο αμυντικό περιβάλλον

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Κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας και Κύπρου πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού, με τη συμμετοχή της ελληνικής φρεγάτας «ΕΛΛΗ» και του Περιπολικού Ανοικτής Θαλάσσης «ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» της Διοίκησης Ναυτικού της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς.Η συνεκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο της Τακτικής Άσκησης Μετά Στρατευμάτων «ΝΙΚΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ 2026». Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, το σενάριο περιλάμβανε τακτικές κινήσεις και ελιγμούς, τεχνικά γυμνάσια, καθώς και ασκήσεις επικοινωνιών ανάμεσα στα δύο πολεμικά σκάφη.Η συνεκπαίδευση Ελλάδας και Κύπρου κρίθηκε ιδιαίτερα επωφελής, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εκτέλεση ναυτικών επιχειρήσεων. Αθήνα και Λευκωσία δοκιμάζουν στην πράξη το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να επιχειρούν μαζί στη θάλασσα. Την άσκηση παρακολούθησε εν πλω ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, ο οποίος συνεχάρη τα πληρώματα των δύο σκαφών για την κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους.Η άσκηση πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο έντονης αμυντικής κινητικότητας στην Κύπρο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Λευκωσία φιλοξένησε την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα, την Ουκρανία, τη θαλάσσια ασφάλεια και τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας.Στο ίδιο πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε με τη Γαλλία Συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων, γνωστή ως Status of Forces Agreement, η οποία ρυθμίζει την παρουσία και δραστηριότητα στρατιωτικών δυνάμεων της μίας χώρας στο έδαφος της άλλης. Η συμφωνία εντάσσεται στη σταθερή αμυντική αναβάθμιση των σχέσεων Κύπρου και Γαλλίας.Η κοινή άσκηση Ελλάδας και Κύπρου δεν είχε χαρακτήρα επίδειξης, αλλά εντάσσεται στη σταθερή προσπάθεια ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Εθνικής Φρουράς και του συντονισμού με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η παρουσία ελληνικής φρεγάτας σε άσκηση ανοικτά της Κύπρου στέλνει ταυτόχρονα σαφές μήνυμα συνεργασίας, αποτροπής και παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο.Η χρονική συγκυρία έχει τη σημασία της, καθώς η Τουρκία συνεχίζει να αντιμετωπίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως ενοχλητική λεπτομέρεια στον χάρτη, ενώ επιδιώκει ρόλο και προνόμια σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.Η Λευκωσία, από την πλευρά της, επιχειρεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα μέσα από τρεις παράλληλες κινήσεις. Στενή συνεργασία με την Ελλάδα, εμβάθυνση των σχέσεων με ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Γαλλία και ενεργότερη συμμετοχή στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα.