Φωτιά τώρα σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς - Δείτε βίντεο

Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται πάνω από το λιμάνι, ενώ τα σκάφη έχουν παραδοθεί στις φλόγες - Από τα τουριστικά σκάφη είχαν αποβιβαστεί οι επιβάτες - Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα