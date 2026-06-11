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Φωτιά τώρα σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς - Δείτε βίντεο
Φωτιά τώρα σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς - Δείτε βίντεο
Πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται πάνω από το λιμάνι, ενώ τα σκάφη έχουν παραδοθεί στις φλόγες - Από τα τουριστικά σκάφη είχαν αποβιβαστεί οι επιβάτες - Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα
Στις φλόγες έχουν τυλιχτεί εδώ και λίγη ώρα ένα καταμαράν και ένα ξύλινο πλοιάριο στο λιμάνι Γάιος των Παξών. Αυτήν την ώρα σπεύδει στους Παξούς πυροσβεστικό πλοιάριο από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, προκειμένου να συνδράμει στο έργο της κατάσβεσης.
Στην περιοχή βρίσκονται:
- 1 Περιπολικό του Λιμενικού Σώματος
-3 οχήματα της Π.Υ.
-Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Προς το σημείο κατευθύνονται:
- 2 πλοιάρια Π.Υ.
-1 ρυμουλκό σκάφος
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Δείτε βίντεο
Η επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού ΣώματοςΗ πυρκαγιά ξέσπασε σε δύο επαγγελματικά /τουριστικά σκάφη αναψυχής, τα οποία δεν είχαν επιβάτες. Το περιστατικό έγινε στον Νέο Επιβατικό Σταθμό του Γάιου στους Παξούς, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα.
Στην περιοχή βρίσκονται:
- 1 Περιπολικό του Λιμενικού Σώματος
-3 οχήματα της Π.Υ.
-Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Προς το σημείο κατευθύνονται:
- 2 πλοιάρια Π.Υ.
-1 ρυμουλκό σκάφος
Από το περιστατικό δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.
Δείτε βίντεο
Δείτε φωτογραφίες από την περιοχή
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