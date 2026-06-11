Δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ενοχή και για τους τέσσερις κατηγορουμένους πρότεινε η εισαγγελέας

Το μηχάνημα ήταν σε κατάσταση απολύτως ακατάλληλη και επικίνδυνη, τόνισε μεταξύ άλλων η εισαγγελέας - Η διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση των δικηγόρων