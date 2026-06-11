Ανεβαίνει στα €500 εκατ. η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα, πλάνο για €1,5 δισ. με εθνικούς πόρους
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Ευρωπαϊκή Ένωση Αγρότες Λιπάσματα

Ανεβαίνει στα €500 εκατ. η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα, πλάνο για €1,5 δισ. με εθνικούς πόρους

Τα 500 εκατ. μπορούν να συμπληρωθούν από τα κράτη-μέλη έως και 200% ανεβάζοντας τον λογαριασμό ακόμα και στο 1,5 δισ. - Την Παρασκευή η εξειδίκευση του Action Plan για τα λιπάσματα

Ανεβαίνει στα €500 εκατ. η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα, πλάνο για €1,5 δισ. με εθνικούς πόρους
Γεωργία Σαμπαζιώτη
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Τουλάχιστον στα 500 εκατ. ευρώ αναμένεται να κλειδώσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των αγροτών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην κρίση των λιπασμάτων, ενώ δεν αποκλείεται το τελικό ποσό του πακέτου στήριξης να φτάσει το 1,5 δισ. ευρώ, αν συνυπολογιστούν και οι εθνικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει το κάθε κράτος – μέλος.

Το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα από τα 500 εκατ. ευρώ, παραμένει ακόμη άγνωστο, αν και σε κάθε μοιρασιά ευρωπαϊκών πόρων τη μερίδα του λέοντος παίρνουν η Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν, η Κομισιόν κατέθεσε έκτακτη τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση του γεωργικού αποθεματικού της ΚΑΠ, διαθέτοντας επιπλέον 300 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αγροτών.

Τα κονδύλια θα κατευθυνθούν σε «στοχευμένη και έκτακτη στήριξη προς τους γεωργούς που επηρεάζονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το αυξημένο κόστος των λιπασμάτων».

Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν τα διαθέσιμα κεφάλαια που εξακολουθούν να υπάρχουν στο αποθεματικό κρίσεων για το τρέχον έτος, τα οποία εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση αυτή, το συνολικό πακέτο στήριξης θα μπορούσε να υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Γεωργία Σαμπαζιώτη
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