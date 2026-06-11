Ανεβαίνει στα €500 εκατ. η ευρωπαϊκή στήριξη για τα λιπάσματα, πλάνο για €1,5 δισ. με εθνικούς πόρους

Τα 500 εκατ. μπορούν να συμπληρωθούν από τα κράτη-μέλη έως και 200% ανεβάζοντας τον λογαριασμό ακόμα και στο 1,5 δισ. - Την Παρασκευή η εξειδίκευση του Action Plan για τα λιπάσματα