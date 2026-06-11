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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά: Ξηλώνονται παράνομοι καταυλισμοί Ρομά, δεκάδες προσαγωγές
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά: Ξηλώνονται παράνομοι καταυλισμοί Ρομά, δεκάδες προσαγωγές
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την απομάκρυνση παράνομων καταυλισμών Ρομά σε τουριστικές περιοχές όπως η Σούδα, η Νέα Χώρα και οι Άγιοι Απόστολοι
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στα Χανιά για την απομάκρυνση παράνομων καταυλισμών Ρομά σε τουριστικές περιοχές όπως η Σούδα, η Νέα Χώρα και οι Άγιοι Απόστολοι.
Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές των Χανίων, με στόχο την απομάκρυνση ατόμων από παράνομους καταυλισμούς.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε σημεία όπου είχαν στηθεί πρόχειροι καταυλισμοί Ρομά, σε περιοχές όπως η Νέα Χώρα, η Σούδα και οι Άγιοι Απόστολοι.
Πρόκειται για περιοχές με αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η Σούδα και οι Άγιοι Απόστολοι δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σημεία όπου παρεμβαίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται και συνεργεία του Δήμου Χανίων, τα οποία συνδράμουν στον καθαρισμό των χώρων μετά την απομάκρυνση των καταυλισμών.
Οι αρχές παραμένουν επί ποδός, με την επιχείρηση να εξελίσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές των Χανίων, με στόχο την απομάκρυνση ατόμων από παράνομους καταυλισμούς.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται σε σημεία όπου είχαν στηθεί πρόχειροι καταυλισμοί Ρομά, σε περιοχές όπως η Νέα Χώρα, η Σούδα και οι Άγιοι Απόστολοι.
Πρόκειται για περιοχές με αυξημένη κίνηση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς η Σούδα και οι Άγιοι Απόστολοι δέχονται μεγάλο αριθμό επισκεπτών.
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα σημεία όπου παρεμβαίνουν οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται και συνεργεία του Δήμου Χανίων, τα οποία συνδράμουν στον καθαρισμό των χώρων μετά την απομάκρυνση των καταυλισμών.
Οι αρχές παραμένουν επί ποδός, με την επιχείρηση να εξελίσσεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
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