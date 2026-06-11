Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Χανιά: Ξηλώνονται παράνομοι καταυλισμοί Ρομά, δεκάδες προσαγωγές

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί για την απομάκρυνση παράνομων καταυλισμών Ρομά σε τουριστικές περιοχές όπως η Σούδα, η Νέα Χώρα και οι Άγιοι Απόστολοι