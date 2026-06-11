Πρόκληση στη νεκρή ζώνη: Οι κατοχικές Αρχές «συνέλαβαν» Ελληνοκύπριο πυροσβέστη στην Πύλα

Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής αφέθηκε ελεύθερος μετά από διαβουλεύσεις





Ο πυροσβέστης είχε εισέλθει στη νεκρή ζώνη για αυτοψία, με σκοπό την ετοιμασία έκθεσης για καθαρισμό άγριας βλάστησης, ενόψει της καλοκαιρινής και αντιπυρικής περιόδου.



Αυτοψία για τα ξερά χόρτα Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής δεν κινείτο μόνος του, αλλά με συνοδεία της αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σοβαρό το περιστατικό.



Η αυτοψία αφορούσε σημεία της νεκρής ζώνης όπου υπάρχει ανάγκη καθαρισμού από ξηρά χόρτα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες.



Σε συγκεκριμένο σημείο, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βρίσκονταν παράνομα σταθμευμένοι λεγόμενοι «αστυνομικοί» του κατοχικού καθεστώτος, ανακόπηκε η πορεία των αστυνομικών των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθησε η «σύλληψη» του Ελληνοκύπριου πυροσβέστη. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην κατεχόμενη Πέργαμο.



Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο επιθεώρησης για θέματα αποψίλωσης στα όρια της Νεκρής Ζώνης προς τις ελεύθερες περιοχές, Αξιωματικός της Υπηρεσίας συνελήφθη από τις κατοχικές αρχές.

Ο Αξιωματικός έχει αφεθεί ελεύθερος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το… — Andreas Kettis (@akettis) June 11, 2026 Παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής αφέθηκε ελεύθερος μετά από διαβουλεύσεις.



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Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφής εξήγηση γιατί οι κατοχικές «αρχές» προχώρησαν στην ενέργεια αυτή. Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση για τους λόγους της κράτησης, ενώ σύμφωνα με δήλωση του λεγόμενου «υπουργού Εξωτερικών» στα κατεχόμενα, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, η «σύλληψη» ήταν αντίδραση για παραβίαση στρατιωτικής περιοχής.



Η Πύλα ξανά στο επίκεντρο Η περιοχή της Πύλας βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο κινήσεων των κατοχικών αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους μέσα ή γύρω από τη νεκρή ζώνη.



Τον Απρίλιο η Λευκωσία είχε καταδικάσει «σοβαρές παραβιάσεις» από το κατοχικό καθεστώς στην ίδια περιοχή και είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, προχωρώντας και σε διαβήματα στη Νέα Υόρκη.



Νέο περιστατικό έντασης καταγράφηκε σήμερα στη νεκρή ζώνη στην περιοχή του μικτού χωριού Πύλα, όπου οι τουρκικές κατοχικές «αρχές» προχώρησαν σε παράνομη σύλληψη Ελληνοκύπριου αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή συνοδευόμενος από αστυνομικούς των Ηνωμένων Εθνών.Ο πυροσβέστης είχε εισέλθει στη νεκρή ζώνη για αυτοψία, με σκοπό την ετοιμασία έκθεσης για καθαρισμό άγριας βλάστησης, ενόψει της καλοκαιρινής και αντιπυρικής περιόδου.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής δεν κινείτο μόνος του, αλλά με συνοδεία της αστυνομίας των Ηνωμένων Εθνών, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σοβαρό το περιστατικό.Η αυτοψία αφορούσε σημεία της νεκρής ζώνης όπου υπάρχει ανάγκη καθαρισμού από ξηρά χόρτα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες.Σε συγκεκριμένο σημείο, όπου σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες βρίσκονταν παράνομα σταθμευμένοι λεγόμενοι «αστυνομικοί» του κατοχικού καθεστώτος, ανακόπηκε η πορεία των αστυνομικών των Ηνωμένων Εθνών και ακολούθησε η «σύλληψη» του Ελληνοκύπριου πυροσβέστη. Ακολούθως μεταφέρθηκε στην κατεχόμενη Πέργαμο.Ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής αφέθηκε ελεύθερος μετά από διαβουλεύσεις.Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, ο αξιωματικός είναι ελεύθερος, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ (Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ), Αλίμ Σιντίκ, ανέφερε ότι αξιωματικοί της UNPOL εξασφάλισαν την άμεση απελευθέρωσή του.Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί σαφής εξήγηση γιατί οι κατοχικές «αρχές» προχώρησαν στην ενέργεια αυτή. Δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση για τους λόγους της κράτησης, ενώ σύμφωνα με δήλωση του λεγόμενου «υπουργού Εξωτερικών» στα κατεχόμενα, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, η «σύλληψη» ήταν αντίδραση για παραβίαση στρατιωτικής περιοχής.Η περιοχή της Πύλας βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντρο κινήσεων των κατοχικών αρχών, οι οποίες επιχειρούν να διευρύνουν την παρουσία τους μέσα ή γύρω από τη νεκρή ζώνη.Τον Απρίλιο η Λευκωσία είχε καταδικάσει «σοβαρές παραβιάσεις» από το κατοχικό καθεστώς στην ίδια περιοχή και είχε ανακοινώσει ότι βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, προχωρώντας και σε διαβήματα στη Νέα Υόρκη.

Η νεκρή ζώνη, ιδίως στην περιοχή Πύλας και Περγάμους, παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.



Κάθε κίνηση αποκτά πολιτικό και επιχειρησιακό βάρος, πολύ περισσότερο όταν εμπλέκονται κρατικοί λειτουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και κατοχικές «αρχές» που επιχειρούν να εμφανιστούν ως δύναμη ελέγχου σε χώρο όπου η αρμοδιότητα ανήκει στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ.



Πρόκληση με μήνυμα Η επιλογή των κατοχικών «αρχών» να ανακόψουν συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών και να κρατήσουν Ελληνοκύπριο αξιωματικό που εκτελούσε καθήκοντα πρόληψης πυρκαγιών δείχνει προσπάθεια επιβολής παρουσίας και αμφισβήτησης των υφιστάμενων διαδικασιών στη νεκρή ζώνη. Η απελευθέρωση του αξιωματικού αποτρέπει την περαιτέρω κλιμάκωση, αλλά δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της ενέργειας.



Για τη Λευκωσία, το θέμα ξεπερνά το ίδιο το περιστατικό. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κατοχικό καθεστώς επιχειρεί να ελέγξει κινήσεις εντός μιας περιοχής όπου η παρουσία και ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών είναι κρίσιμοι για την αποτροπή εντάσεων.