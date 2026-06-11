«Τους ακινητοποίησα με τα χέρια»: Ούτε λόγος για ρόπαλο στην κατάθεση του οδοντιάτρου που επιτέθηκε σε δύο Αιγύπτιους στην Καλλιθέα
«Τους ακινητοποίησα με τα χέρια»: Ούτε λόγος για ρόπαλο στην κατάθεση του οδοντιάτρου που επιτέθηκε σε δύο Αιγύπτιους στην Καλλιθέα
Οι έρευνες επικεντρώνονται γύρω από δύο άτομα τα οποία, σύμφωνα με αναφορές, φέρονται να βοήθησαν τον δράστη
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα ο άγριος ξυλοδαρμός με ρόπαλο των δύο Αιγυπτίων από έναν οδοντίατρο στην Καλλιθέα την περασμένη Πέμπτη.
Οι έρευνες επικεντρώνονται γύρω από δύο άτομα τα οποία, σύμφωνα με αναφορές, φέρονται να βοήθησαν τον δράστη.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση πάντως είναι ότι, παρότι υπάρχει βίντεο από το περιστατικό, στην κατάθεση που έδωσε ο οδοντίατρος στους αστυνομικούς, έκανε λόγο για «ακινητοποίηση» και δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με το ρόπαλο.
Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι πλησίασε τους δύο άνδρες και τους έπιασε από τα χέρια, προσθέτοντας πως, στη συνέχεια, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον έναν από αυτούς.
«Έφτασα στο σημείο και τότε η σύζυγός μου υπέδειξε τα δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν ακόμα στη στάση. Όταν τους πλησίασα τους έπιασα από τα χέρια και τους δύο αλλά αυτοί, κάνοντας απότομες και βίαιες κινήσεις μου διέφυγαν και άρχισαν να τρέχουν. Ο ένας από αυτούς ο οποίος φορούσε παντόφλες, στην προσπάθειά του να διαφύγει, σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος και κατάφερα να τον ακινητοποιήσω πάλι. Ο δεύτερος όταν άρχισε να τρέχει φώναξα σε περαστικούς να τον σταματήσουν το οποίο και έγινε και μου τον έφεραν στο σημείο. Μετά από δέκα λεπτά έφτασε η Αστυνομία», ισχυρίστηκε.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση:
Όταν όμως βρέθηκαν έξω από το κατάστημα είδαν ότι ήταν κλειστό αλλά επειδή δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούσαν να διαβάσουν την ταμπέλα που ήταν αναρτημένη στην πόρτα. Γι' αυτό το λόγο, έκαναν βιντεοκλήση με τον φίλο τους ώστε να του δείξουν το μαγαζί και να τον συμβουλευτούν.
«Μετακομίσαμε πριν από λίγες μέρες στην Καλλιθέα και έψαχνα έπιπλα και διάφορες συσκευές. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί που μας είχε υποδείξει ο συγκάτοικός μου, για να πάρουμε τα έπιπλα ήταν κλειστό. Τον κάλεσα βιντεοκλήση στις 11 παρά τέταρτο δείχνοντάς του το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ελληνικά και δεν μπορούσα να καταλάβω αν θα άνοιγε ή όχι. Μιλήσαμε γύρω στα 2,5 λεπτά. Μου είπε να φύγουμε για λίγο, για λίγα λεπτά και να ξαναγυρίσουμε μήπως άνοιγε πιο μεσημέρι. Επιστρέψαμε ξανά γύρω στις 12. Φύγαμε και περπατήσαμε προς την στάση του λεωφορείου για να πάμε σπίτι μας. Μπροστά από το φαρμακείο δεχθήκαμε αιφνιδιαστικά επίθεση στην πλάτη, από έναν άνδρα με ρόπαλο και νομίζαμε πως πρόκειται για τρελό. Χτύπησε πρώτα τον φίλο μου με το ρόπαλο στον λαιμό. Επειδή είναι μοναχοπαίδι, δεν ήθελα να τον σκοτώσει. Έβαλα μπροστά το χέρι μου για να τον προστατεύσω. Τότε ο άνδρας, πήρε κάτι μεγάλο και ξεκίνησε να χτυπάει εμένα με μανία στο κεφάλι και τα πλευρά. Θυμάμαι ότι δέχθηκα κλωτσιές και από άλλα άτομα. Μετά λιποθύμησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 21χρονος Αιγύπτιος.
Οι έρευνες επικεντρώνονται γύρω από δύο άτομα τα οποία, σύμφωνα με αναφορές, φέρονται να βοήθησαν τον δράστη.
Αυτό που προκαλεί εντύπωση πάντως είναι ότι, παρότι υπάρχει βίντεο από το περιστατικό, στην κατάθεση που έδωσε ο οδοντίατρος στους αστυνομικούς, έκανε λόγο για «ακινητοποίηση» και δεν ανέφερε τίποτα σχετικά με το ρόπαλο.
Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι πλησίασε τους δύο άνδρες και τους έπιασε από τα χέρια, προσθέτοντας πως, στη συνέχεια, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον έναν από αυτούς.
«Έφτασα στο σημείο και τότε η σύζυγός μου υπέδειξε τα δύο άτομα τα οποία βρίσκονταν ακόμα στη στάση. Όταν τους πλησίασα τους έπιασα από τα χέρια και τους δύο αλλά αυτοί, κάνοντας απότομες και βίαιες κινήσεις μου διέφυγαν και άρχισαν να τρέχουν. Ο ένας από αυτούς ο οποίος φορούσε παντόφλες, στην προσπάθειά του να διαφύγει, σκόνταψε και έπεσε στο έδαφος και κατάφερα να τον ακινητοποιήσω πάλι. Ο δεύτερος όταν άρχισε να τρέχει φώναξα σε περαστικούς να τον σταματήσουν το οποίο και έγινε και μου τον έφεραν στο σημείο. Μετά από δέκα λεπτά έφτασε η Αστυνομία», ισχυρίστηκε.
Σκληρό βίντεο από την επίθεση:
Βρέθηκαν στο σημείο για να αγοράσουν έπιπλα, ισχυρίζονται οι Αιγύπτιοι που δέχθηκαν επίθεσηΤον ισχυρισμό πως βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο της Καλλιθέας για να επισκεφθούν ένα κατάστημα επίπλων που, όπως τους είχαν πει, έχει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, διατύπωσαν οι δύο Αιγύπτιοι οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση με ρόπαλο.
Όταν όμως βρέθηκαν έξω από το κατάστημα είδαν ότι ήταν κλειστό αλλά επειδή δεν ξέρουν ελληνικά, δεν μπορούσαν να διαβάσουν την ταμπέλα που ήταν αναρτημένη στην πόρτα. Γι' αυτό το λόγο, έκαναν βιντεοκλήση με τον φίλο τους ώστε να του δείξουν το μαγαζί και να τον συμβουλευτούν.
«Μετακομίσαμε πριν από λίγες μέρες στην Καλλιθέα και έψαχνα έπιπλα και διάφορες συσκευές. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί που μας είχε υποδείξει ο συγκάτοικός μου, για να πάρουμε τα έπιπλα ήταν κλειστό. Τον κάλεσα βιντεοκλήση στις 11 παρά τέταρτο δείχνοντάς του το μαγαζί, γιατί δεν ξέρω ελληνικά και δεν μπορούσα να καταλάβω αν θα άνοιγε ή όχι. Μιλήσαμε γύρω στα 2,5 λεπτά. Μου είπε να φύγουμε για λίγο, για λίγα λεπτά και να ξαναγυρίσουμε μήπως άνοιγε πιο μεσημέρι. Επιστρέψαμε ξανά γύρω στις 12. Φύγαμε και περπατήσαμε προς την στάση του λεωφορείου για να πάμε σπίτι μας. Μπροστά από το φαρμακείο δεχθήκαμε αιφνιδιαστικά επίθεση στην πλάτη, από έναν άνδρα με ρόπαλο και νομίζαμε πως πρόκειται για τρελό. Χτύπησε πρώτα τον φίλο μου με το ρόπαλο στον λαιμό. Επειδή είναι μοναχοπαίδι, δεν ήθελα να τον σκοτώσει. Έβαλα μπροστά το χέρι μου για να τον προστατεύσω. Τότε ο άνδρας, πήρε κάτι μεγάλο και ξεκίνησε να χτυπάει εμένα με μανία στο κεφάλι και τα πλευρά. Θυμάμαι ότι δέχθηκα κλωτσιές και από άλλα άτομα. Μετά λιποθύμησα» φέρεται να ισχυρίζεται ο 21χρονος Αιγύπτιος.
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