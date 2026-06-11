Σε απευθείας δίκη οι τρεις Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως τρομοκράτες της Χαμάς: Οι έρευνες, τα εκρηκτικά και η σύνδεση με την Κρήτη