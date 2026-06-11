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Σε απευθείας δίκη οι τρεις Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως τρομοκράτες της Χαμάς: Οι έρευνες, τα εκρηκτικά και η σύνδεση με την Κρήτη
Σε απευθείας δίκη οι τρεις Παλαιστίνιοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως τρομοκράτες της Χαμάς: Οι έρευνες, τα εκρηκτικά και η σύνδεση με την Κρήτη
Στο μικροσκόπιο των αρχών οι επαφές με τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη και οι πληροφορίες για εκπαίδευση στη Μαλαισία
Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας παραπέμφθηκαν οι τρεις Παλαιστίνιοι που κατηγορούνται για τη σοβαρή υπόθεση τρομοκρατίας η οποία βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στο μικροσκόπιο των κυπριακών και ελληνικών αρχών. Η υπόθεση θα εκδικαστεί στις 6 Αυγούστου και το κατηγορητήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν τρομοκρατία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
Οι τρεις οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Αρχικά είχαν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ωστόσο ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, αφού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προέκυψε σύνδεσή του με την υπόθεση.
Η διαδικασία στο δικαστήριο παρέμεινε σε εξέλιξη λόγω ενστάσεων που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης σε σχέση με την προφυλάκιση των κατηγορουμένων. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
Μεταξύ των υλικών που εντοπίστηκαν φέρεται να ήταν και νιτρική αμμωνία, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σοβαρό από τους ανακριτές. Οι αρχές εξετάζουν επίσης κατά πόσον μέρος των υλικών είχε αγοραστεί από την κυπριακή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να δείχνει προετοιμασία με πρακτικό και όχι μόνο θεωρητικό χαρακτήρα.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φέρεται να έφτασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων τους τελευταίους μήνες. Οι αρχές τον θεωρούν πρόσωπο με καθοδηγητικό ρόλο, καθώς φέρεται να είχε γνώσεις για την κατασκευή εκρηκτικών και να έδινε οδηγίες για πιθανούς στόχους.
Το κρίσιμο στοιχείο για τις κυπριακές αρχές είναι ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε επαφή με τον 38χρονο που κρατείται στην Κύπρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τους βρίσκονταν τον Αύγουστο του 2025 στη Μαλαισία, όπου φέρονται να εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών. Οι ελληνικές αρχές αξιολογούν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 38χρονος είχε ρόλο στη χρηματοδότηση ή στην οργάνωση του ταξιδιού.
Η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες κινήσεις προσώπων. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσον πρόκειται για ευρύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις σε περισσότερες χώρες και με στόχο Ισραηλινούς στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, οι πληροφορίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με ισραηλινά συμφέροντα ή παρουσία στο νησί.
Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η υπόθεση λειτουργεί και ως δοκιμασία για τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η Κύπρος, λόγω θέσης και συμμαχιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως αδιάφορες απειλές.
Οι τρεις οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με τη διαδικασία να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Αρχικά είχαν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ωστόσο ο ένας αφέθηκε ελεύθερος, αφού, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προέκυψε σύνδεσή του με την υπόθεση.
Η διαδικασία στο δικαστήριο παρέμεινε σε εξέλιξη λόγω ενστάσεων που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης σε σχέση με την προφυλάκιση των κατηγορουμένων. Μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
Το νήμα από τη ΛάρνακαΗ υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου, όταν οι κυπριακές αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη δύο Παλαιστινίων, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για διερεύνηση αδικημάτων τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Από τις έρευνες που ακολούθησαν στα σπιτια του στην Ακτή του Κυβερνήτη στη Λεμεσό και στις Καμάρες Λάρνακας εντοπίστηκαν χημικές ουσίες και υλικά που, σύμφωνα με τις αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών.
Μεταξύ των υλικών που εντοπίστηκαν φέρεται να ήταν και νιτρική αμμωνία, στοιχείο που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως σοβαρό από τους ανακριτές. Οι αρχές εξετάζουν επίσης κατά πόσον μέρος των υλικών είχε αγοραστεί από την κυπριακή αγορά, κάτι που θα μπορούσε να δείχνει προετοιμασία με πρακτικό και όχι μόνο θεωρητικό χαρακτήρα.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 38χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, φέρεται να έφτασε παράνομα στις ελεύθερες περιοχές μέσω των κατεχομένων τους τελευταίους μήνες. Οι αρχές τον θεωρούν πρόσωπο με καθοδηγητικό ρόλο, καθώς φέρεται να είχε γνώσεις για την κατασκευή εκρηκτικών και να έδινε οδηγίες για πιθανούς στόχους.
Η σύνδεση με την ΚρήτηΗ κυπριακή υπόθεση έχει πλέον αποκτήσει και ελληνική διάσταση, μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών και ότι ετοίμαζε τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Το κρίσιμο στοιχείο για τις κυπριακές αρχές είναι ότι ο 37χρονος φέρεται να είχε επαφή με τον 38χρονο που κρατείται στην Κύπρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο τους βρίσκονταν τον Αύγουστο του 2025 στη Μαλαισία, όπου φέρονται να εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στην κατασκευή εκρηκτικών. Οι ελληνικές αρχές αξιολογούν επίσης πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο 38χρονος είχε ρόλο στη χρηματοδότηση ή στην οργάνωση του ταξιδιού.
Η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον σε μεμονωμένες κινήσεις προσώπων. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσον πρόκειται για ευρύτερο δίκτυο, με διασυνδέσεις σε περισσότερες χώρες και με στόχο Ισραηλινούς στην Ευρώπη. Στην Κύπρο, οι πληροφορίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να σχετίζονται με ισραηλινά συμφέροντα ή παρουσία στο νησί.
Η Κύπρος ως ευαίσθητος χώροςΗ πιθανότητα ύπαρξης πυρήνα που θα μπορούσε να σχεδιάζει κτύπημα στην Κύπρο ή να χρησιμοποιεί την Κύπρο ως ενδιάμεσο χώρο επιχειρησιακής προετοιμασίας αντιμετωπίζεται από τις υπηρεσίες ασφαλείας ως ζήτημα πρώτης γραμμής. Για αυτό και η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ελλάδα θεωρείται καθοριστική για τη χαρτογράφηση των επαφών των κατηγορουμένων.
Το επόμενο στάδιοΗ 6η Αυγούστου θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο ορόσημο. Στο Κακουργιοδικείο θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει ο ρόλος που αποδίδεται στον κάθε κατηγορούμενο, η βαρύτητα των τεκμηρίων και το κατά πόσον η υπόθεση αφορά οργανωμένη δομή με επιχειρησιακό σχεδιασμό ή μικρότερο πυρήνα χωρίς πλήρη δυνατότητα δράσης.
Για την Κυπριακή Δημοκρατία, η υπόθεση λειτουργεί και ως δοκιμασία για τις υπηρεσίες ασφαλείας. Η Κύπρος, λόγω θέσης και συμμαχιών, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά ως αδιάφορες απειλές.
Το δικαστήριο θα κρίνει την ποινική ευθύνη. Οι υπηρεσίες ασφαλείας, όμως, έχουν ήδη μπροστά τους ένα ευρύτερο συμπέρασμα. Η Κύπρος βρίσκεται πλέον μέσα στον χάρτη των κινδύνων που δημιουργεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η συνεργασία με Ελλάδα, Ισραήλ και ευρωπαϊκές υπηρεσίες κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση αποτροπής.
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