Στην αγκαλιά της θείας τους βρίσκονται τα δύο κοριτσάκια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα
Στην αγκαλιά της θείας τους βρίσκονται τα δύο κοριτσάκια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα
Τα παιδιά έχουν φύγει από το νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν και είναι μαζί με τη θεία τους - Τα παιδικά χωριά sos έχουν αναλάβει τη στέγαση και τις καθημερινές ανάγκες και των τριών για τους επόμενους τρεις μήνες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα φύγουν για Κρήτη
Λίγες ημέρες μετά τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε την Καλαμάτα και ολόκληρη τη χώρα, μια νέα πραγματικότητα διαμορφώνεται για τα δύο ανήλικα κορίτσια της 39χρονης Βασιλικής. Τα παιδιά που βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπα με μια τραγωδία, δεν φιλοξενούνται πλέον στο νοσοκομείο και βρίσκονται στην αγκαλιά της θείας τους, της αδελφής της αδικοχαμένης μητέρας τους η οποία έχει αναλάβει την προσωρινή επιμέλειά τους.
Η γυναίκα αυτή πέρα από τον δικό της βαρύ πόνο για την απώλεια της αδερφής της, καλείται σήμερα να σταθεί ως μητρική φιγούρα προσφέροντας στα δύο κορίτσια ασφάλεια, σταθερότητα και αγάπη σε μία από τις ποιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.
Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να της κατάφερε δεκάδες μαχαιριές ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Μετά την ομολογία και την προφυλάκιση του κατηγορούμενου οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών. Η προσωρινή επιμέλεια ανατέθηκε στη θεία τους, η οποία από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας έναν δύσκολο ρόλο.
Σημαντική είναι και η στήριξη που παρέχεται από την κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, ο κρατικός μηχανισμός η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά και δεκάδες πολίτες κινητοποιήθηκαν να βοηθήσουν τα δύο παιδιά.
Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Παιδικών Χωριών SOS, τα οποία ανέλαβαν να καλύψουν βασικές ανάγκες των παιδιών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Μεταξύ άλλων, καλύπτεται το κόστος της στέγασης, των λογαριασμών διαβίωσης και της διατροφής τους μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή τους στο νέο οικογενειακό τους περιβάλλον δίπλα στη θεία τους. Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ψυχολογική υποστήριξη των δυο κοριτσιών καθώς το τραύμα που καλούνται να διαχειριστούν είναι εξαιρετικά βαρύ. Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται δίπλα τους ενώ αντίστοιχη στήριξη θα προσφερθεί και στη θεία τους.
Σύμφωνα με το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας, η θεία των παιδιών δηλώνει ανακουφισμένη που οι αγαπημένες της ανιψιές θα βρίσκονται πλέον σε ένα ασφαλές και οικείο οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από τις εικόνες και τις μνήμες της τραγωδίας. Παρά τη βαθιά συγκίνησή της για την απώλεια της αδερφής της, τονίζει ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε τα δύο κορίτσια να μεγαλώσουν σωστά και με αγάπη.
Η γυναίκα αυτή πέρα από τον δικό της βαρύ πόνο για την απώλεια της αδερφής της, καλείται σήμερα να σταθεί ως μητρική φιγούρα προσφέροντας στα δύο κορίτσια ασφάλεια, σταθερότητα και αγάπη σε μία από τις ποιο δύσκολες περιόδους της ζωής τους.
Η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να της κατάφερε δεκάδες μαχαιριές ενώ τα δύο παιδιά του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο. Μετά την ομολογία και την προφυλάκιση του κατηγορούμενου οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των παιδιών. Η προσωρινή επιμέλεια ανατέθηκε στη θεία τους, η οποία από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας έναν δύσκολο ρόλο.
Σημαντική είναι και η στήριξη που παρέχεται από την κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς. Από τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία, ο κρατικός μηχανισμός η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας αλλά και δεκάδες πολίτες κινητοποιήθηκαν να βοηθήσουν τα δύο παιδιά.
Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Παιδικών Χωριών SOS, τα οποία ανέλαβαν να καλύψουν βασικές ανάγκες των παιδιών κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο. Μεταξύ άλλων, καλύπτεται το κόστος της στέγασης, των λογαριασμών διαβίωσης και της διατροφής τους μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή τους στο νέο οικογενειακό τους περιβάλλον δίπλα στη θεία τους. Παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ψυχολογική υποστήριξη των δυο κοριτσιών καθώς το τραύμα που καλούνται να διαχειριστούν είναι εξαιρετικά βαρύ. Παιδοψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται δίπλα τους ενώ αντίστοιχη στήριξη θα προσφερθεί και στη θεία τους.
Σύμφωνα με το συγγενικό περιβάλλον της οικογένειας, η θεία των παιδιών δηλώνει ανακουφισμένη που οι αγαπημένες της ανιψιές θα βρίσκονται πλέον σε ένα ασφαλές και οικείο οικογενειακό περιβάλλον, μακριά από τις εικόνες και τις μνήμες της τραγωδίας. Παρά τη βαθιά συγκίνησή της για την απώλεια της αδερφής της, τονίζει ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της ώστε τα δύο κορίτσια να μεγαλώσουν σωστά και με αγάπη.
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