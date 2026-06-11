Στην αγκαλιά της θείας τους βρίσκονται τα δύο κοριτσάκια της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα

Τα παιδιά έχουν φύγει από το νοσοκομείο όπου φιλοξενούνταν και είναι μαζί με τη θεία τους - Τα παιδικά χωριά sos έχουν αναλάβει τη στέγαση και τις καθημερινές ανάγκες και των τριών για τους επόμενους τρεις μήνες καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα φύγουν για Κρήτη