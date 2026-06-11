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Άγιο είχε 65χρονη τουρίστρια που έπαθε αλλεπάλληλες ανακοπές σε παραλία της Πιερίας, σώθηκε από ναυαγοσώστες που της έκαναν ΚΑΡΠΑ
Άγιο είχε 65χρονη τουρίστρια που έπαθε αλλεπάλληλες ανακοπές σε παραλία της Πιερίας, σώθηκε από ναυαγοσώστες που της έκαναν ΚΑΡΠΑ
Τυχερός ήταν και ένας 70χρονος τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία που έχασε τις αισθήσεις του ενώ κολυμπούσε και τον έσωσε ναυαγοσώστης
Σωτήρια ήταν η επέμβαση τριών ναυαγοσωστών κι ενός γιατρού που έκαναν ΚΑΡΠΑ σε μια 65χρονη τουρίστρια από την Σερβία η οποία «έσβησε» στην παραλία της Λεπτοκαρυάς Πιερίας μόλις βγήκε από τη θάλασσα.
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο επόπτης των συγκεκριμένων ναυαγοσωστών, κ. Άδωνις Κιουρτζίδης, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (9/6) και η επέμβαση των ναυαγοσωστών και του γιατρού που διατηρεί ιατρείο στην Λεπτοκαρυά ήταν σημαντική για τη ζωής της 65χρονης.
«Η γυναίκα έβγαινε από τη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις της μόλις βγήκε στην ακτή. Όταν φώναξαν το ναυαγοσώστη διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν είχε αναπνοή. Τρεις ναυαγοσώστες μας, ένας εκ των οποίων έχει ρόλο επόπτη, έκαναν ΚΑΡΠΑ και επανέφεραν τη γυναίκα. Κάλεσαν κι έναν τοπικό γιατρό που έχει ιατρείο στην περιοχή ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει. Ξαφνικά η 65χρονη ξαναέπαθε ανακοπή και την επανέφεραν ξανά. Ήρθε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν να τις κάνουν ΚΑΡΠΑ καθώς είχε πάθει ξανά ανακοπή και τελικά η γυναίκα επανήλθε στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου» περιέγραψε ο κ. Κιουρτζίδης.
Μετά το Κ.Υ. Λιτοχώρου η 65χρονη μεταφέρθηκε διασωλημένη στο νοσοκομείο Κατερίνης όπου και εισήχθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Η γυναίκα επανήλθε και πραγματικά είχε άγιο, χωρίς υπερβολές» ανέφερε ο κ. Κιουρτζίδης. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά κι έχει εξέλθει της ΜΕΘ.
Άγιο όμως όπως φαίνεται είχε κι ένας 70χρονος τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία που έκανε τις διακοπές του στους Νέους Πόρους και θα πνιγόταν την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα. Ο 70χρονος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και ευτυχώς τον αντιλήφθηκε γρήγορα ο ναυαγοσώστης που έσπευσε και τον έβγαλε από τη θάλασσα και δεν χρειάστηκε να του κάνει ΚΑΡΠΑ καθώς ο άνθρωπος επανήλθε με τη βοήθεια του οξυγόνου που του παρείχαν οι ναυαγοσώστες όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr
«Κολυμπούσε στη θάλασσα στους Νέους Πόρους και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Όμως έγινε αντιληπτός γρήγορα από το ναυαγοσώστη ο οποίος έσπευσε μέσα στη θάλασσα και τον έβγαλε. Του έδωσε οξυγόνο και επανήλθε χωρίς να χρειαστεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήρθε το ΕΚΑΒ και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το οποίο μάλιστα πήρε εξιτήριο μετά από δυο ημέρες» είπε ο κ. Κιουρτζίδης.
Μάλιστα, ο 70χρονος τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία όπως ανέφερε ο κ. Κιουρτζίδης «πέρασε από τον πύργο του ναυαγοσώστη που του έσωσε τη ζωή και τον ευχαρίστησε θερμά».
Όπως περιγράφει στο protothema.gr ο επόπτης των συγκεκριμένων ναυαγοσωστών, κ. Άδωνις Κιουρτζίδης, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (9/6) και η επέμβαση των ναυαγοσωστών και του γιατρού που διατηρεί ιατρείο στην Λεπτοκαρυά ήταν σημαντική για τη ζωής της 65χρονης.
«Η γυναίκα έβγαινε από τη θάλασσα και έχασε τις αισθήσεις της μόλις βγήκε στην ακτή. Όταν φώναξαν το ναυαγοσώστη διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα δεν είχε αναπνοή. Τρεις ναυαγοσώστες μας, ένας εκ των οποίων έχει ρόλο επόπτη, έκαναν ΚΑΡΠΑ και επανέφεραν τη γυναίκα. Κάλεσαν κι έναν τοπικό γιατρό που έχει ιατρείο στην περιοχή ο οποίος έσπευσε στο σημείο για να βοηθήσει. Ξαφνικά η 65χρονη ξαναέπαθε ανακοπή και την επανέφεραν ξανά. Ήρθε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν να τις κάνουν ΚΑΡΠΑ καθώς είχε πάθει ξανά ανακοπή και τελικά η γυναίκα επανήλθε στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου» περιέγραψε ο κ. Κιουρτζίδης.
Μετά το Κ.Υ. Λιτοχώρου η 65χρονη μεταφέρθηκε διασωλημένη στο νοσοκομείο Κατερίνης όπου και εισήχθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. «Η γυναίκα επανήλθε και πραγματικά είχε άγιο, χωρίς υπερβολές» ανέφερε ο κ. Κιουρτζίδης. Μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου η πορεία της υγείας της εξελίσσεται ομαλά κι έχει εξέλθει της ΜΕΘ.
Άγιο όμως όπως φαίνεται είχε κι ένας 70χρονος τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία που έκανε τις διακοπές του στους Νέους Πόρους και θα πνιγόταν την ώρα που απολάμβανε το μπάνιο του στη θάλασσα. Ο 70χρονος έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και ευτυχώς τον αντιλήφθηκε γρήγορα ο ναυαγοσώστης που έσπευσε και τον έβγαλε από τη θάλασσα και δεν χρειάστηκε να του κάνει ΚΑΡΠΑ καθώς ο άνθρωπος επανήλθε με τη βοήθεια του οξυγόνου που του παρείχαν οι ναυαγοσώστες όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που δημοσιεύει το protothema.gr
«Τον αντιλήφθηκε ο ναυαγοσώστης που έσπευσε γρήγορα και τον έβγαλε από τη θάλασσα»
«Κολυμπούσε στη θάλασσα στους Νέους Πόρους και έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό. Όμως έγινε αντιληπτός γρήγορα από το ναυαγοσώστη ο οποίος έσπευσε μέσα στη θάλασσα και τον έβγαλε. Του έδωσε οξυγόνο και επανήλθε χωρίς να χρειαστεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ήρθε το ΕΚΑΒ και ο άνθρωπος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το οποίο μάλιστα πήρε εξιτήριο μετά από δυο ημέρες» είπε ο κ. Κιουρτζίδης.
Μάλιστα, ο 70χρονος τουρίστας από τη Βόρεια Μακεδονία όπως ανέφερε ο κ. Κιουρτζίδης «πέρασε από τον πύργο του ναυαγοσώστη που του έσωσε τη ζωή και τον ευχαρίστησε θερμά».
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